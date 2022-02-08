هولندا.. توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة طيور حمام زاجل

أعلنت الشرطة الهولندية توقيف ثلاثة أشخاص الاثنين في هولندا للاشتباه بسرقتهم 26 طائر حمام زاجل تُستخدم في المسابقات كانت عائدة لبلجيكي هاو لتربية الحمام.

وأشارت في بيان إلى أن طيور الحمام كانت معدة لنقلها إلى صاحبها الجديد في أوكرانيا، لافتة إلى أن المشتبه بهم يتحدرون من هولندا وأوكرانيا.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها عثروا خلال تفتيش مركبة على الطريق السريع "إيه 16" قرب موردايك في جنوب البلاد على طيور الحمام داخل سلة، إضافة إلى ثلاثة أشخاص داخل المركبة.

ولفت البيان إلى أن المشتبه بهم، وهم امرأة ورجل مشردان من أوكرانيا ورجل من روتردام تبلغ أعمارهم 47 و57 و32 عاما على التوالي، أوقفوا بعدما قدموا معلومات متضاربة عن مصدر الطيور ووجهتها.

وأظهرت الحلقات التعريفية الموضوعة على الحمام أنها آتية من بلجيكا وليس من بولندا كما ادعى المشتبه بهم، وهي سمحت بالوصول إلى صاحبها، بحسب قوات الأمن.

وبعد الاتصال هاتفيا بالشخص المعني والطلب إليه التحقق من بيت الحمام الموجود لديه، اكتشف أن 26 طائر حمام مخصصا للاستخدام في المسابقات لم يعد موجودا في مكانه.

وستعاد طيور الحمام إلى بيتها في بلجيكا.

وتزداد شعبية نخبة طيور الحمام الأوروبية في العالم منذ سنوات، خصوصا في الصين حيث تدرّ مسابقات الحمام الزاجل أرباحا طائلة.

وتربية الحمام عادة متجذرة في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا. ورغم التراجع الذي طاولها في فترة معينة، عاد الاهتمام بها أخيرا خصوصا بسبب صفقات الشراء بهدف المضاربة هذه.

وفي 2020، بيع طائر حمام زاجل من مزرعة بلجيكية في مزاد لشخص صيني بسعر قياسي بلغ 1,6 مليون يورو.