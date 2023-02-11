ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى أكثر من 24 ألف شخص في سوريا وتركيا وغضب شعبي بسبب التقصير

11:27

بطء المساعدات الإنسانية

يعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة، بسبب الأضرار الشديدة التي لحقت بهم جراء الزلزال.

ويحتاج 870 ألف شخص على الأقل بشكل عاجل لمواد غذائية في البلدين بعد الزلزال الذي شرّد ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها، بحسب ما قالته الأمم المتحدة.

وتسببت الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، بسقوط مزيد الضحايا وقلبت حياة الناجين رأساً على عقب.

وقالت فيدان توران المتقاعدة في مدينة أنطاكية جنوب تركيا "عندما أرى المباني المدمرة والجثث، لا يمكنني أن أفكر أين سأكون بعد سنتين أو ثلاث لا بل لا أتصور أين سأكون غداً". أضافت دامعة "فقدت 60 من أفراد عائلتي وأقاربي، ستون، ماذا أستطيع أن أقول؟ إنها مشيئة الله".

ووجه برنامج الأغذية التابع للأم المتحدة نداء للحصول على 77 مليون دولار لتوفير حصص غذائية لأكثر من 590 ألف نازح إضافي في تركيا و284 ألفاً في سوريا. ومن بين أولئك 545 ألف نازح في الداخل و45 ألف لاجئ.