ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى أكثر من 24 ألف شخص في سوريا وتركيا وغضب شعبي بسبب التقصير

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى أكثر من 24 ألف شخص في سوريا وتركيا وغضب شعبي بسبب التقصيرمحادثة
تدخل المساعدات ببطء إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا السبت حيث يبذل المسعفون جهوداً مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني التي دمرت في زلزال عنيف ضرب يوم الإثنين وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 24 ألف قتيل.
وصول مدير منظمة الصحة العالمية الى مطار حلب الدولي في شمال سوريا
وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الى مطار حلب الدولي في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في إطار زيارة تأتي استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وذكرت الوكالة أن غيبرييسوس وصل إلى مطار حلب "للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب على بعض المشافي ومراكز الإيواء" في المدينة التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.
الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا بسبب "الوضع الأمني"
علق الجيش النمساوي عمليات الإنقاذ في تركيا صباح السبت، مشيراً إلى "الوضع الأمني" في المكان بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص في تركيا وسوريا.
وقال متحدث في فيينا لوكالة فرانس برس "وقعت هجمات بين مجموعات" من دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحاً أن الجنود احتموا في قاعدة "مع منظمات دولية اخرى بانتظار توجيهات".
بطء المساعدات الإنسانية
يعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة، بسبب الأضرار الشديدة التي لحقت بهم جراء الزلزال.
ويحتاج 870 ألف شخص على الأقل بشكل عاجل لمواد غذائية في البلدين بعد الزلزال الذي شرّد ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها، بحسب ما قالته الأمم المتحدة.
وتسببت الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، بسقوط مزيد الضحايا وقلبت حياة الناجين رأساً على عقب.
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وقالت فيدان توران المتقاعدة في مدينة أنطاكية جنوب تركيا "عندما أرى المباني المدمرة والجثث، لا يمكنني أن أفكر أين سأكون بعد سنتين أو ثلاث لا بل لا أتصور أين سأكون غداً". أضافت دامعة "فقدت 60 من أفراد عائلتي وأقاربي، ستون، ماذا أستطيع أن أقول؟ إنها مشيئة الله".
ووجه برنامج الأغذية التابع للأم المتحدة نداء للحصول على 77 مليون دولار لتوفير حصص غذائية لأكثر من 590 ألف نازح إضافي في تركيا و284 ألفاً في سوريا. ومن بين أولئك 545 ألف نازح في الداخل و45 ألف لاجئ.
الحرب والسياسة تزيدان الطين بلة
حضت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة جميع الأطراف في المناطق المتضررة، حيث تنشط فصائل كردية وأخرى للمعارضة السورية، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، تعليقا مؤقتاً للقتال لتسهيل أعمال الإغاثة.
وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل معارضة، يعتمد قرابة أربعة ملايين شخص على مساعدات إنسانية لكن أياً من تلك المساعدات لم تصل من مناطق سيطرة الحكومة منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت الحكومة السورية إنها وافقت على تسليم معونات إنسانية إلى المناطق التي ضربها الزلزال والواقعة خارج سيطرتها. ووصلت قافلتا مساعدات فقط هذا الأسبوع من تركيا، حيث تنهمك السلطات في عملية إغاثة أكبر حجماً.
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وأدت عشر سنوات من الحرب والقصف الجوي السوري-الروسي إلى تدمير مستشفيات وتسببت بنقص في إمدادات الماء والكهرباء.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على السماح بفتح نقاط عبور إنسانية جديدة بين تركيا وسوريا. وسيجتمع المجلس لمناقشة مسألة سوريا، في مطلع الأسبوع القادم ربما.
وقالت تركيا إنها تعمل على فتح طريقين جديدين يؤديان إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.
وأرغم الشتاء البارد آلاف الناس على المبيت إما في سياراتهم أو طلب الدفء حول نيران مشتعلة باتت مشهداً متكرراً في أنحاء المنطقة المنكوبة.
تصاعد الغضب بسبب التقصير
تحول الحزن والأسى المتراكم منذ خمسة أيام، إلى غضب إزاء رداءة نوعية البناء واستجابة الحكومة التركية إلى أسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ نحو قرن. وقال المسؤولون الأتراك إن 12141 مبنى إما دمرت أو تضررت بشدة من جراء الزلزال.
وقال الاستاذ في جامعة بوغازيتشي ومقرها اسطنبول، مصطفى إرديك، إن "أرضيات المباني تساقطت فوق بعضها البعض" ما يعني أن فرص العثور على أحياء ضئيلة.
والزلزال هو الأعنف والأشد منذ مصرع 33 ألف شخص في زلزال بشدة 7.8 درجات في 1939. وقال مسؤولون رسميون وطبيون إن 20665 شخصاً لقوا حتفهم في تركيا و3553 في سوريا، ما يرفع الحصيلة المؤكدة الآن إلى 24218 قتيلاً.
وتصاعد الغضب إزاء استجابة الحكومة التركية للكارثة، ما أدى إلى تغير مسار الانتخابات الرئيسية المرتقبة في حزيران/يونيو.
وقال هكان تانرفيردي لوكالة فرانس برس في محافظة أديامان "الناس الذين لم يموتوا في الزلزال تركوا ليموتوا بسبب البرد". وأقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى الجمعة بأن حكومته لم تتمكن من الوصول ومساعدة الضحايا "بالسرعة التي كنا نتمناها".
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
اعتقلت السلطات التركية متعهدّ مبنى مؤلف من 12 طابقًا انهار جرّاء الزلزال الذي تسبب بمقتل أكثر من 19 ألف شخص في تركيا، لدى محاولته مغادرة البلد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.
ويقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي في جنوب شرق تركيا.
وأوقف الرجل في مطار اسطنبول قبل أن يحاول مغادرة البلد إلى مونتينيغرو وبحوزته مبلغ كبير.
وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر الذي كان يقدّمه على شبكات التواصل الاجتماعي على أنه "ركن من أركان الجنّة".
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاتايسبور والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت، من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.
وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المكان.
ويندد الاعلام التركي منذ الاثنين ببعض المتعهدين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.
وبحسب قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، قُدّمت أول شكوى قانونية الجمعة في ديار بكر (جنوب شرق) تلتها شكاوى أخرى.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة "تتواصل التحقيقات بشأن المباني المنهارة. سيتم تحديد المسؤولين واستدعاؤهم أمام القضاء".
آخر حصيلة رسمية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تقترب من 24 ألف قتيل ومنظمات الإغاثة تخشى انتشار وباء الكوليرا في سوريا
تفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأنّ الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات أسفر حتى الآن عما لا يقل عن 23766 قتيلاً، 20213 منهم في تركيا و3553 في سوريا.
وتخشى المنظمات الإنسانية خصوصاً انتشار وباء الكوليرا الذي عاود الظهور قبل فترة في سوريا.
جمهورية شمال قبرص تستقبل جثث القبارصة الأتراك الذين قضوا في الزلزال
بدأت الجثث الأولى لضحايا من القبارصة الأتراك قضوا جراء الزلزال في تركيا تصل إلى شمال جزيرة قبرص الجمعة، بينهم سبعة مراهقين من لاعبي الكرة الطائرة كانوا يشاركون في بطولة هناك، حسبما أفاد التلفزيون المحّلي.
وانتُشلت الجثث من تحت أنقاض فندق في أديامان انهار تماماً جراء الزلزال. وكان الفندق يضمّ 24 مراهقاً تراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً وبالغين يرافقونهم، أتوا من "جمهورية شمال قبرص التركية"المُعلنة من جانب واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.
ووفق قناة "إن تي في" التركية، "عثُر على جثث 19 مراهقاً (من الفريق) تحت الأنقاض".
حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق "عملياته" موقتا في تركيا بعد الزلزال
أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور الجمعة تعليق "عملياته" موقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا، بحسب مسؤول عسكري من الحزب.
ونقلت وكالة فرات للانباء المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن القيادي فيه جميل بايق قوله "ندعو جميع قواتنا المنخرطة في أعمال عسكرية: أوقفوا العمليات العسكرية في تركيا، في العواصم والمدن".
وأضاف " قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية".
منظمات دولية تدعو لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
دعت منظمات دولية في باريس لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا.
وقال الناطق باسم منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لوكالة فرانس برس: عندما تكون هناك مساعدات دولية تأتي من اتجاهات متعددة فإن ذلك يصبح عرضة للتسييس خصوصا في تركيا التي هي على أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو المقبل."
ويضيف المتحدث بقوله: حتى لو كانت هناك قضايا مثيرة للجدل في تركيا حول مسألة عدم تنظيم عمليات الإنقاذ فإن قلقنا الأكبر يخض سوريا الرازحة تحت وقع العقوبات. وبالتالي فإن الوضع غير مستقر في هذا البلد بسبب الوضع الجيوسياسي وحالة النظام الصحي الذي دمرته 10 سنوات من الحرب الأهلية لذلك تتباطأ عملية إيصال المساعدات كما أنها تكون غير فعالة حسب تعبيره.
وقد استطاعت منظمة أطباء العالم التي كانت متواجدة قبل الزلزال في جنوب تركيا، استطاعت البدء في عملياتها منذ الأيام الأولى للكارثة.