أكثر من 25 ألف شخص قضوا في زلزال سوريا وتركيا والأمم المتحدة تقول إن العدد سيتضاعف

أكثر من 25 ألف شخص قضوا في زلزال سوريا وتركيا والأمم المتحدة تقول إن العدد سيتضاعفمحادثة
تدخل المساعدات ببطء إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا السبت حيث يبذل المسعفون جهوداً مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني التي دمرت في زلزال عنيف ضرب يوم الإثنين وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 25 ألف قتيل.
برلين تسهّل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية السبت أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا.
وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد "إنها مساعدة طارئة"، مضيفة "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية".
وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول "على تأشيرات نظامية تسلّم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر".
وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين "العثور على مأوى وتلقي علاج طبي" في ألمانيا.
ويقيم حوالى 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1.5 مليون) الجنسية التركية.
وتضم ألمانيا كذلك عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016. وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، "يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 الفا نهاية 2014".
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بعد ستة أيام من وقوع الزلزال المدمر والقاتل، تمكنت فرق الإنقاذ في منطقة الإصلاحي في غازي عنتاب اليوم، السبت، من إخراج الفتاة سنغول البالغة من العمر خمس سنوات من تحت الأنقاض. وبعد ذلك بوقت قصير، تم سحب والدها سيزاي.
زلزال تركيا: إردوغان يتوعد اللصوص الذين ينهبون بيوت الناس المهدمة وإيقاف 48 شخصاً بتهمة السرقة
توعد إردوغان بمعاقبة اللصوص، وخلال زيارة قام بها إلى المنطقة المتضررة من الزلزال قال "أعلنا حالة الطوارئ وهذا يعني أنه من الآن فصاعداً، يجب على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة على ظهورهم".
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زلزال تركيا وسوريا: عمليات نجحت في إنقاذ أشخاص بعد قضائهم عشرات الساعات تحت الأنقاض
نحو 25 ألف شخص في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. في المقابل، تحدث حالياً عمليات إنقاذ تشبه العجائب ونجا أصحابها من الموت المحتم. ربما تنطبق على قصة هؤلاء المقولة العربية الشعبية "من كُتب له العمر الطويل لا تقتله شدّة".
توقيف 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار مبان بسبب الزلزال
أوقف نحو 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء زلزال الإثنين، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية السبت. وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا وفقاً لوكالة أنباء دوغان التركية.
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفاً
قضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت السبت.
وأفاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي اورفا(جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.
مسؤول أممي كبير: أعداد قتلى الزلزال ستتضاعف
من المرجح أن يتضاعف عدد قتلى الزلزال حسب ما قاله وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.
وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز في بتركيا، قال مارتن غريفيث إنه يتوقع عشرات الآلاف من القتلى الإضافيين.
وحتى الآن، تأكد مقتل ما لا يقل عن 24596 شخصاً بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الإثنين.
وقال غريفيث: "أعتقد أنه من الصعب تقدير الأمر بدقة لأننا بحاجة إلى رفع المزيد من الأنقاض، لكنني متأكد من أنه سيتضاعف أو يزيد" مضيفاً "هذا مرعب. هذه هي الطبيعة التي تضرب بطريقة قاسية حقاً".
وتابع غريفيث: "إنه لأمر مروع للغاية... فكرة أن جبال الأنقاض هذه لا تزال تحتجز الناس، وبعضهم لا يزال على قيد الحياة. لم نبدأ حقاً في إحصاء عدد القتلى".
وقال غريفيث إن فترة 72 ساعة بعد الكارثة كانت عادة "الفترة الذهبية" لعمليات الإنقاذ، والتي انتهت منذ ذلك الحين، لكن الناجين ما زالوا يُنتشلون من تحت الأنقاض.
وقال: "من الصعب للغاية تحديد موعد إيقاف مرحلة الإنقاذ هذه".
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عاماً
فُتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاماً من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، على ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت.
وأوضحت الوكالة أن خمس شاحنات محمّلة بمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.
Depremin hemen akabindeki 28 kişilik A/K ekibi ve teknik ekipmana ilaveten,Ermenistan halkının 5 TIR dolusu 100 tonluk gıda,ilaç,su ve sair acil yardım paketi de bu sabah Alican sınır kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı.Teşekkürler @RubenRubinyan teşekkürler Ermenistan pic.twitter.com/Val0BC9pbp— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 11, 2023
شاهد: مدينة جبلة السورية سلمت في الحرب ولكنها لم تنجُ من الزلزال
سلمت مدينة جبلة السورية من المواجهات العسكرية خلال سنوات، ولكنها لم تنج من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين وأدى إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص وتشريد الملايين ودمار كارثي.