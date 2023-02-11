زلزال تركيا: إردوغان يتوعد اللصوص الذين ينهبون بيوت الناس المهدمة

تحدثت تقارير إعلامية عن زيادة في عدد عمليات نهب للمتاجر والبيوت المتضررة في تركيا بعد الزلزال الكارثي الذي خلف أضراراً بشرية ومادية كبيرة في البلاد.

وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام بمدينة ملاطيا التركية مجموعة من الأشخاص داخل متجر إلكترونيات تضررت واجهته، وكانوا يملؤون جيوبهم بمواد معروضة للبيع.

وفي أحد الفيديوهات يظهر شخص يدعى أوزيل بيكال وهو يقول للأشخاص الذين كانوا في المتجر: "لا يمكنك دفع أي أموال لصاحب المحل، تعال، اخرج وإذا كنت بحاجة إلى أي شيء ذي أهمية حيوية.. فخذه".

ورداً على هذه التقارير حذرت السلطات التركية من ارتكاب مخالفات.

من جهته أوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حالة الطوارئ المعلنة في المقاطعات العشر المتضررة ستسمح للسلطات بمنع مثل هذه الحوادث.

وتوعد إردوغان بمعاقبة اللصوص، وخلال زيارة قام بها إلى المنطقة المتضررة من الزلزال قال "أعلنا حالة الطوارئ وهذا يعني أنه من الآن فصاعداً، يجب على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة على ظهورهم".

ونشرت وزارة الدفاع التركية مقاطع أخرى تظهر جنوداً يقومون بدوريات في مناطق الأسواق والشوارع.

وقد أصبح الأمن في مناطق الزلزال موضع تركيز بعد أن علق الجيش النمساوي والهيئة الفدرالية الألمانية للإغاثة الفنية عمليات الإنقاذ بسبب ما قيل إنه "وضع أمني يزداد صعوبة".

وتتواصل جهود الإنقاذ في تركيا، وسوريا المجاورة يوم السبت بعد أن تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة يوم الإثنين في انهيار مئات المباني ومقتل نحو 25 ألفاً في حصيلة غير نهائية.