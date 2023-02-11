اعتقال ثلاثة أشخاص خلال تظاهرة ضد اللجوء في المملكة المتحدة

أوقفت الشرطة البريطانية ثلاثة أشخاص إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بينها وبين ناشطين كانوا يحتجون على استقبال لاجئين في المملكة المتحدة، مساء الجمعة خارج فندق يستضيف طالبي لجوء قرب ليفربول.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص متجمعين أمام فندق في نوسلي بالقرب من ليفربول. وشوهدت في بعض اللقطات، سيارة شرطة تحترق وعناصر مجهزون بدروع مكافحة الشغب.

وتجمع مئات النشطاء من اليمين المتطرّف المعارضين لاستقبال لاجئين في المملكة المتحدة مساء الجمعة أمام الفندق الذي تستخدمه وزارة الداخلية منذ كانون الثاني/يناير 2022 كمركز لاستقبال طالبي اللجوء.

في المقابل نظمت جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين تظاهرة مضادة، دعماً للاجئين المقيمين في الفندق.

وقالت الشرطة في بيان إنّ التظاهرة كانت "سلمية في البداية"، لكن "خلال فترة المساء القيت مقذوفات على الشرطة وتضررت سيارة لها" دون وقوع إصابات وأضافت "اعتُقل ثلاثة أشخاص للاشتباه بارتكابهم أعمال شغب عنيفة".

وقال النائب عن حزب العمال جورج هاورث، إن الاحتجاج اندلع بسبب "حادثة مزعومة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكرت رئيسة جمعية "كير فور كاليه" كلير موسيلي "أحاول الاتصال بالرجال المساكين المتواجدين في الفندق، لا يمكنني إلا أن أتصور مدى رعبهم". وتشدّد حكومة المحافظين خطابها ضد اللاجئين، وجعلت من مكافحة الهجرة إحدى أولويتها منذ سنوات.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنجليزية في العام 2022 عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو عدد قياسي تم تسجيله رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة.

وتحدثت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة سويلا برايفرمان في تشرين الثاني/ نوفمبر عن "غزو" المهاجرين لبريطانيا، ما أثار موجة غضب في بلد لا يزال سكانه مؤيدين بغالبيتهم لاستقبال لاجئين، بحسب استطلاعات الرأي.