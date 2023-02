قتال عنيف على عدة محاور شرق أوكرانيا وكييف تقول إن موسكو خسرت نحو 137 ألف عسكري منذ بدء الحرب

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين الذي قاد محادثات في تركيا مع الجانب الروسي في الفترة الأولى من الحرب إن "المفاوضات مستحيلة".

وقال بودولياك في تغريدة على تويتر "يرفض الكرملين سحب قواته من الأراضي الأوكرانية المحتلة ويقول إنه لن يحاسب على الجرائم.. هذا دليل إضافي على أن المفاوضات مستحيلة".

وأضاف بودولياك "فقط النصر الأوكراني. بغير ذلك لن تنتهي الحرب في أوروبا وروسيا ستسيطر بطريقة إجرامية على العالم".

In periodic "peace and talks" rhetoric the Kremlin says it won't leave the 🇺🇦 territories & won't be responsible for crimes...

It's another proof that talks are out of the question. Only 🇺🇦 victory, otherwise the war in Europe won't end, and 🇷🇺 will criminally dominate the world.