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العالم

بسبب الخسارة والمنافسة فورد ستلغي 3800 وظيفة في أوروبا

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بقلم:  يورونيوز
مصنع فورد للسيارات في كولونيا بألمانيا - أرشيف
مصنع فورد للسيارات في كولونيا بألمانيا - أرشيف   -  حقوق النشر  Martin Meissner/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الثلاثاء أنها ستلغي 3800 وظيفة في أوروبا، معظمها في بريطانيا وألمانيا، فيما تشتد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن 2300 وظيفة في قسم تطوير المنتجات ووظائف إدارية ستلغى في ألمانيا و1300 في بريطانيا و200 وظيفة في أماكن أخرى في أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصرح مارتن ساندر، المدير العام لشركة فورد في أوروبا: "هذه قرارات صعبة لم تتخذ ببساطة...نحن ندرك حالة عدم اليقين التي يسببها ذلك لفريقنا، وأنا أؤكد لهم أننا سنقدم لهم دعمنا الكامل خلال الأشهر المقبلة".

وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى تنشيط أعمالها في أوروبا وخوض منافسة مربحة مع خط جديد من سيارات الركاب، مشيرة إلى أنها "تستجيب لظروف السوق المتغيّرة بسرعة".

وكانت الشركة الأميركية أعلنت العام الماضي إلغاء آلاف الوظائف في الولايات المتحدة والهند. وسجّلت فورد العام الماضي خسارة بلغت ملياري دولار.

وعلى غرار منافساتها، استثمرت فورد بشكل كبير في السيارات الكهربائية مع كشفها إصدارات خالية من الانبعاثات من السيارات الأكثر مبيعا للمجموعة مثل شاحنة "إف سيريز".

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وقالت فورد إن خطتها لطرح مجموعة من المركبات العاملة كليا بالكهرباء في أوروبا بحلول العام 2035 "لم تتغير". ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل اعتبارا من العام 2035، كجزء من جهود الكتلة الرامية إلى بناء اقتصاد محايد الكربون بحلول العام 2050.

المصادر الإضافية • أ ف ب