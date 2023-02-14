شاهد: متطوعون ينقذون حيوانات أليفة من آثار الزلزال في أنطاكيا

تقوم مجموعة من متطوعي اتحاد حقوق الحيوانات التركية، بالبحث عن الحيوانات الأليفة من تحت الأنقاض أو المباني السكنية المهجورة، بعد 8 أيام من كارثة الزلزال.

بلغت قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حوالى 7.8 درجات فيما تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من 37 ألف شخص في البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية، كما حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد "تتضاعف".

ويظهر الفيديو مجموعة المتطوعين وهم يقتحمون شقة مهجورة كان بها كلب على قيد الحياة. ومقاطع مصورة أخرى تناولت المستشفى الميداني لرعاية الحيوانات الأليفة.

وقامت المجموعة بإنشاء مستشفيات ميدانية في أربع مدن تركية لرعاية الحيوانات الأليفة.

ويقول سيناي تيكينباس، وهو متطوع لوكالة أسوشيتيد برس، إن المجموعة نجحت بإنقاذ كلبين، أحدهم لم يرغب بمغادرة جثة صاحبه.

ويقول متطوع آخر من مستشفى ميداني: "نواجه صعوبة بإيجاد الطعام المخصص للطيور والدجاج".