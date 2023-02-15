بخموت تشهد معركة شرسة "على كل متر" ومخاوف من امتداد نيران أوكرانيا إلى مولدوفا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن المعركة في دونباس تشتد وإنها حرفياً "معركة على كل متر من الأراضي"، فيما ذكرت تقارير محلية أن الجيش الأوكراني دمّر جسراً بالقرب من بخموت، حيث تدور معارك عنيفة منذ نحو 6 أشهر.

وتدمير الجسر يطرح فرضية انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة التي صارت القوات الروسية، مدعومة من مجموعة فاغنر شبه العسكرية تطوقها من ثلاث جهات، فيما تركت الجهة الرابع والطرق المؤدية إليها تحت مرمى نيران المدفعية الروسية.

وتوازياً مع اشتداد المعارك التي يقودها الجيش الأوكراني والتي يستهلك خلالها "ذخيرة أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي" بحسب ما قاله الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، يلتقي الحلفاء الغربيون لليوم الأخير في بروكسل لمناقشة زيادة الدعم العسكري لكييف.