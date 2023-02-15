بخموت تشهد معركة شرسة "على كل متر" ومخاوف من امتداد نيران أوكرانيا إلى مولدوفا

بخموت تشهد معركة شرسة "على كل متر" ومخاوف من امتداد نيران أوكرانيا إلى مولدوفامحادثة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن المعركة في دونباس تشتد وإنها حرفياً "معركة على كل متر من الأراضي"، فيما ذكرت تقارير محلية أن الجيش الأوكراني دمّر جسراً بالقرب من بخموت، حيث تدور معارك عنيفة منذ نحو 6 أشهر.
وتدمير الجسر يطرح فرضية انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة التي صارت القوات الروسية، مدعومة من مجموعة فاغنر شبه العسكرية تطوقها من ثلاث جهات، فيما تركت الجهة الرابع والطرق المؤدية إليها تحت مرمى نيران المدفعية الروسية.
وتوازياً مع اشتداد المعارك التي يقودها الجيش الأوكراني والتي يستهلك خلالها "ذخيرة أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي" بحسب ما قاله الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، يلتقي الحلفاء الغربيون لليوم الأخير في بروكسل لمناقشة زيادة الدعم العسكري لكييف.
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لحدّ قدراتها العسكرية
يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات يبلغ مجموعها 11 مليار يورو ضد روسيا وبعض الدول الثالثة التي تقدم سلعاً حيوية تستخدمها موسكو لتعزيز قواتها في ساحات القتال في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأربعاء إن الحزمة قيد الدراسة من قبل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي تسعى على وجه التحديد إلى حرمان روسيا من المعدات العسكرية التي تحتاجها ولا يمكنها الحصول عليها في أي مكان آخر.
وتتضمن الحزمة مقترحات لفرض عقوبات على سبع كيانات إيرانية لمحاولة منع روسيا من استخدام طائرات مسيرة إيرانية لضرب البنية التحتية المدنية الأوكرانية. والمقترحات التي قدمتها فون دير لايين تركز على مكونات أسلحة إلكترونية إضافية لمعدات مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات والكاميرات الحرارية.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن دول حلف الناتو تعهدت في بروكسل بالتعاون مع الصناعات لزيادة إنتاج الذخيرة وتلبية احتياجات أوكرانيا.
يطالب السياسيون الأوكرانيون والقوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية حلفاءهم الغربيين بتزويدهم بالمزيد من الذخائر، في وقت يكثف فيه الجيش الروسي من هجماته في شرق وجنوب أوكرانيا.
لافروف: مستقبل السياسة الخارجية لروسيا هو إنهاء هيمنة الغرب على الحياة الدولية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات مع الغرب "وصلت إلى نقطة اللاعودة"، متهماً إياه بتحويل أوكرانيا إلى "موطئ قدم عسكري معادٍ لروسيا".
وذكرت وكالة تاس الحكومية عن لافروف قوله إن "مستقبل السياسة الخارجية لروسيا هو إنهاء هيمنة الغرب على الحياة الدولية".
وأضاف لافروف أن السياسة الغربية الخارجية عملت "خلال سنوات" على احتواء روسيا، عبر توسّع حدود حلف شمال الأطلسي وتحويل "أوكرانيا الشقيقة إلى دولة معادية لروسية، وموطئ قدم عسكري".
واتهم لافروف ألمانيا وفرنسا وبولندا بالموافقة على "انقلاب دموي في كييف في شباط-فبراير 2014 كان يرفع شعارات عنصرية نازية صريحة".
المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على كيانات إيرانية متورطة في الحرب بأوكرانيا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات تستهدف لأول مرة الشركات الاقتصادية الإيرانية المتورطة في الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين للمشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ: "للمرة الأولى نقترح أيضاً معاقبة الكيانات الإيرانية بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
وأضافت رئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية للاتحاد أن الحزمة العاشرة من العقوبات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار يورو ستستهدف حظراً تجارياً جديداً وضوابط تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمروحيات والصواريخ.
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا لعام 2023
طلبت الأمم المتحدة الأربعاء مبلغ 5.6 مليارات دولار لتلبية الحاجات الإنسانية لنحو 11.1 مليون شخص في أوكرانيا و4.2 ملايين لاجئ والمجتمعات المضيفة في أوروبا. وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان "بعد قرابة السنة تستمر الحرب بحصد القتلى والحاق الدمار والنزوح يومياً وعلى نطاق هائل".
وزير الدفاع البريطاني: لا أعتقد أننا سنسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة خلال الأشهر المقبلة
تحدث وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم، الأربعاء، عن احتمال إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وخلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال بين والاس "لا أعتقد أننا سنسلم أوكرانيا بالضرورة مقاتلات خلال الأشهر القليلة المقبلة أو حتى خلال سنوات، لأنها أنظمة عسكرية مختلفة جداً".
وأضاف والاس "هذه الطائرات لا تواجه فقط تحدياً هائلاً لناحية القدرات، فكما تعلم، لا يمكنك تعلم الطيران في غضون أسبوع أو أسبوعين، وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً".
لكن الطائرات تحتاج أيضاً طواقم مثل طواقم فريق الفورمولا وان، إنها بحاجة إلى مئات المهندسين والطيارين. وهذا ليس شيئاً يمكنك إنشاؤه في غضون بضعة أشهر، ولن ننشر 200 من أفراد سلاح الجو الملكي في أوكرانيا في وقت الحرب.
استطلاع: تراجع في التأييد الشعبي الأمريكي لدعم أوكرانيا بالسلاح والمال
أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أمريكية أن التأييد بين الجمهور الأمريكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة قد خفت مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول.
بحسب الاستطلاع، قال 48 بالمئة إنه يؤيدون تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بالسلاح في انخفاض ملحوظ عن استطلاع مشابه تمّ في أيار-مايو الماضي. وقال 29 بالمئة إنهم يعارضون ذلك و 22 بالمئة قالوا إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.
وفي الاستطلاع الذي أجري في أيار-مايو 2022 قال 60 بالمئة من الأمريكيين إنهم يؤيدون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا
بحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، وذلك خلال لقاء عقدته في بروكسل وناقشت خلاله إمكانية تزويد كييف مقاتلات لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.
وقال الأمين العام للحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع لـ"مجموعة رامشتاين" إنّ "تزويد الأوكرانيين الأسلحة التي وُعدوا بها للحفاظ على قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم يشكّل أولوية".
وتُتّخذ كل القرارات الخاصة بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن هذه المجموعة التي شكّلتها وترأسها الولايات المتحدة وتشارك فيها حوالى 50 دولة. وتعقد معظم اجتماعاتها في القاعدة الأميركية في رامشتاين الألمانية.
وأكّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "سنوفر للأوكرانيين وسائل تمكّنهم من الصمود والتقدم خلال الهجوم المضاد في الربيع". وفيما تحدّث عن المدفعية ومنظومات الدفاع المضاد للطائرات والدبابات، لم يذكر المسؤول الأميركي المقاتلات في شحنات الأسلحة المقبلة.
وأكد ستولتنبرغ من جهته أنّ "المقاتلات ليست القضية الأكثر إلحاحاً، لكن النقاش جار" بشأنها.