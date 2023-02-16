فرنسا والصين "تريدان إحلال السلام" في أوكرانيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء خلال اجتماع في باريس عن "نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام" في أوكرانيا "وفقاً للقانون الدولي"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.

واستقبل ماكرون الوزير الصيني في الإليزيه بعدما اجتمع في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا بنظيره الصيني شي جين بينغ، وقبل زيارة مرتقبة له إلى الصين لم يعلَن عن موعدها بعد.

ولا يخفي الرئيس الفرنسي أمله في أن تمارس الصين ضغوطاً على روسيا للعودة إلى "طاولة المفاوضات"، في وقت لا تزال فيه بكين حليفاً أساسياً لموسكو كما أنّها لم تستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

وقناعةً منه بأنّ استقرار العالم ضروري للصين، دعا ماكرون الرئيس الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر إلى "توحيد القوى" ضد تواصل الحرب.

وناقش ماكرون مع وانغ الأربعاء "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها على الدول الأكثر هشاشة، لا سيّما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى "تداعيات هذا النزاع على السلم والأمن الدوليين"، مجدّداً التأكيد على "دعم" بلاده "لدولة تتعرّض لاعتداء".

وأكّد الإليزيه أنّ ماكرون ووانغ "أعربا عن نفس الهدف المتمثّل في المساهمة في إحلال السلام وفقاً للقانون الدولي"، من دون تحديد طبيعة مساهمة كلّ بلد في ذلك.

وبعد فرنسا، يواصل وانغ جولته التي تشمل خصوصاً المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد، على أن يزور لاحقاً موسكو.

ومساء الأربعاء التقى الوزير الصيني نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، على أن يلتقي الخميس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إيمانويل بون في جلسة للحوار الاستراتيجي الفرنسي-الصيني.