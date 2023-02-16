English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تركيا

معجزة أخرى.. إنقاذ شابة وامرأة في تركيا بعد 11 يوماً على الزلزال المدمر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عم الشابة التركية ألينا أولمز (في الوسط) يُعانق عمال الاغاثة الذين أنقذوها بعد 248 ساعة من الزلزال، كهرمان ماراس- 16 فبراير 2023.
عم الشابة التركية ألينا أولمز (في الوسط) يُعانق عمال الاغاثة الذين أنقذوها بعد 248 ساعة من الزلزال، كهرمان ماراس- 16 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  OZAN KOSE/AFP

أُنقذت شابة تبلغ 17 عاماً وامرأة في العشرينات من عمرها من تحت الأنقاض في تركيا الخميس بعد 11 يوماً على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط/فبراير، بقوة 7,8 درجات. 

ألينا أولمز، التي يعني اسمها بالتركية "الشخص الذي لا يموت" واحدة من ناجين قلائل ما زال يتم العثور عليهم تحت الأنقاض على الرغم من البرد وعنف الزلزال الذي أودى بأكثر من 36 ألف شخص في تركيا.

ودُفنت الفتاة تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في كهرمان مرعش جنوب تركيا طوال 248 ساعة، قبل إنقاذها.

وقال أحد عمّال الإغاثة لوكالة فرانس برس إنها كانت واعية أثناء إنقاذها وتمكنت من إغلاق وفتح عينيها بناء على تعليمات الفرق الطبية.

وقَبَّل عمها المتطوعين الذين أنقذوها واحدًا تلو آخر. وقال اسماعيل وهو عامل إغاثة "نحن سعداء جداً. رؤية فرحة العائلة أمر لا مثيل له".

وما زال متطوعون غالبيتهم عمال مناجم أتوا من مدن مختلفة في البلاد يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وقال علي أكدوغان أحد عمال المناجم "سيقول لكم جميع عمال المناجم إننا جئنا إلى هنا على أمل سماع صوت أحد الناجين".

وأضاف "حتى لو سمعنا صوت قطة، نحاول أن ننقذها".

المصادر الإضافية • ا ف ب