المخابرات الهولندية تدرس مخاطر استخدام تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية

أصدرت الحكومة الهولندية تعليمات لأجهزة المخابرات بدراسة المخاطر الناجمة عن استخدام تطبيق الفيديو "تيك توك" على الهواتف الحكومية. وطلبت وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة، الكسندرا فان هوفلين، من وحدة خاصة داخل جهاز المخابرات تتعامل مع أسرار الدولة القيام بفحص استخدام التطبيق وتقديم توصيات، حسبما أكده المتحدث باسم فان هوفلين، توماس فان أورتمرسن، لصحيفة بوليتيكو. بناءً على توصية أجهزة المخابرات، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية قد تغير "قواعد السلوك".

وكانت وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة فان هوفلين قد ناقشت مع نواب البرلمان القضية مساء الأربعاء كجزء من النقاش حول أخلاقيات البيانات داخل الحكومة.

قال نواب من أحزاب الائتلاف الأربعة لوسائل الإعلام الهولندية قبل المناقشة إنهم يؤيدون حظر استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية وقد أشارت النائب هند ديكر عبد العزيز من يسار الوسط، والتي قدمت بشكل منفصل سؤالًا مكتوبًا إلى فان هوفلين حول استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية إنه "لا ينبغي للمسؤولين وضع تيك توك على أجهزة العمل المحمولة الخاصة بهم"من أجل تجنب التسرب غير المنضبط للمعلومة".

ودعا نيكولا دروست وهو نائب من حزب الائتلاف الصغير "الاتحاد المسيحي" إلى فرض حظر كامل على التطبيق. وكانت الحكومة الهولندية قد أصدرت في وقت سابق بالفعل توصية لجميع وزاراتها ووكالاتها لوقف الاتصالات الحكومية والإعلانات على تطبيق الفيديو الصيني.