الزلزال في سوريا وتركيا: توجيه مساعدات دولية إلى البلدين تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

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50 مليون دولار للمتضررين في سوريا

أعلنت الإمارات الاربعاء تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الإمارات. وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الحالي سوريا ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل نحو أربعين ألف شخص في البلدين.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداء طارئا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، اعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13,6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسوريا، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.

وأرسلت الإمارات حنى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طن من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء. ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.