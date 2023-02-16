الزلزال في سوريا وتركيا: توجيه مساعدات دولية إلى البلدين تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

الزلزال في سوريا وتركيا: توجيه مساعدات دولية إلى البلدين تزامنا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذمحادثة
بينما يجد ستة ملايين شخص على الأقل أنفسهم بلا مأوى وعاطلين عن العمل ومحرومين من كلّ شيء بعد زلزال السادس من شباط/فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 39 ألف شخص في تركيا وحدها، وحوالي ثلاثة آلاف شخص في سوريا، يتواصل توجيه المساعدات الدولية إلى البلدين المنكوبين، تزامنا مع تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين. فقد أعلنت الإمارات تقديم مبلغ 50 مليون دولار إضافي إلى المتضررين في سوريا، فيما أعلنت سويسرا وبلجيكا عن تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الأتراك المقيمين فيهما ليتمكنوا من تأمين استضافة مؤقتة لأقاربهم الناجين من الزلزال.
أبرز المستجدات المتعلقة بالزلزال في سوريا وتركيا أدناه:
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة: المساعدات ستصل إلى من يحتاجونها بعيداً عن الانتماءات السياسيةeuronewsوبدأت المساعدات الدولية في الدخول إلى المناطق السورية المنكوبة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد عبر معبر حدودي مع تركيا مساء أمس الثلاثاء.
50 مليون دولار للمتضررين في سوريا
أعلنت الإمارات الاربعاء تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الإمارات. وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الحالي سوريا ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل نحو أربعين ألف شخص في البلدين.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداء طارئا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، اعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13,6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسوريا، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.
وأرسلت الإمارات حنى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طن من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء. ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.
سويسرا وبلجيكا تسهّلان إجراءات منح التأشيرة للناجين من زلزال تركيا وسوريا
نقلت وسائل إعلام تركية عن أمانة الدولة السويسرية للهجرة قولها إن على الأشخاص الذين دمرت منازلهم في الزلازل التقدم بطلب للحصول على دعم طبي طارئ من أجل الاستفادة من عملية الحصول على تأشيرة سريعة.
أول قافلة مساعدات
دخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وهذه أول مرة تُدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر باب السلامة، منذ توقفها عن استخدامه الاعام 2020، جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي، أدى الى تعديل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وتضم القافلة المقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة 11 شاحنة مساعدات، تحمل مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد استجابة لاحتياجات المنطقة المتضررة بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا ومركزه في تركيا المجاورة.
ويربط معبر باب السلامة تركيا بشمال محافظة حلب، حيث يقطن 1,1 مليون شخص في مناطق تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة. وهو معبر تجاري وعسكري تستخدمه تركيا والفصائل الموالية لها. وتعد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في شمال حلب ومحافظة إدلب (شمال غرب)، حيث يقيم قرابة ثلاثة ملايين شخص تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقلّ نفوذاً، من أكثر المناطق تضرراً بالزلزال المدمر.
ومنذ العام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة أربعة معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. إلا أنه تحت ضغط مارسته موسكو، أبرز داعمي دمشق في مجلس الأمن الدولي، تمّ تقليص عددها تماماً، لتقتصر على معبر باب الهوى في إدلب منذ العام 2020.
وفد من الأمم المتحدة يتفقد لأول مرة أضرار الزلزال في شمال غرب سوريا
دخل وفد من الأمم المتحدة الثلاثاء إلى مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى "تقييم" الأضرار.
وعبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء من تركيا عبر معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب، حيث توجّه الى مدينة سرمدا. وتأتي الزيارة بعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية استجابة للزلزال إلى مناطق الشمال السوري المتضررة بشدّة، استياءً واسعاً.
منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" في أوروبا
اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الزلزال الذي خّلف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلدًا واقعًا في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.
وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ولا نزال نقيّم حجمها". وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أمّا سوريا، فتقع ضمن منقطة شرق المتوسط المجاورة.
الأمم المتحدة: أكثر من سبعة ملايين طفل تأثّروا بالزلزال في تركيا وسوريا
تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".