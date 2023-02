ضربات روسية على لفيف غرب أوكرانيا 

قال حاكم منطقة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا إن جزءاً من البنية التحتية الأساسية تضرر بفعل ضربات مضيفاً أنه لم تقع إصابات.

وقال ماكسيم كوزيتسكي عبر تلغرام "أصيبت منشأة حيوية في منطقة لفيف. لا يوجد جرحى أو قتلى. تم اخماد الحريق. التفاصيل لاحقاً".

واستهدف الجيش الروسي المدينة في ساعات الفجر الأولى، ودوّت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا. ولكن حتى الآن تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن أضرار في لفيف فقط.

⚡️Russian forces strike critical infrastructure in Lviv Oblast.



Russian forces struck critical infrastructure in Lviv Oblast in the early hours of Feb. 16, regional Governor Maksym Kozytskyi reported on Telegram.



There are no casualties, according to the governor.