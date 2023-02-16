روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والاستخبارات الغربية تحذر من تصعيد موسكو التي تحشد قواتها الجوية

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روسيا تقصف أوكرانيا بوابل من الصواريخ ليلاً

أعلنت أوكرانيا الخميس أنها تعرّضت لضربات صواريخ ومسيّرات ليلًا أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وتدمير العديد من المنازل. وبحسب سلاح الجو، أُسقط 16 صاروخًا من أصل 32 أطلقتها روسيا ليلاً من طائرات وسفينة في البحر الأسود.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك على تلغرام "للأسف، وقعت أضرار في الشمال والغرب، وكذلك في منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد". ونشر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك صوراً تُظهر حافلات إطفاء تعمل في أحد الأحياء حيث دُمّرت منازل أو تضررت. وقُتلت على الأقلّ امرأة تبلغ 79 عاماً.

وأشار حاكم منطقة لفيف (غرب) ماكسيم كوزيتسكي إلى أن ضربة استهدفت "منشآة حيوية" دون التسبب في أي إصابات. وتمت السيطرة على الحريق.

وتشنّ روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر حملة قصف مكثف للمنشآت الأساسية في أوكرانيا في محاولة لحرمان السكان من الكهرباء والتدفئة. ويُشتبه في أن موسكو تستعد لشن هجوم كبير جديد في نهاية الشتاء أو الربيع، بعد أشهر من النكسات العسكرية وبعد عام من بدء غزوها لأوكرانيا.