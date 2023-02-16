روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والاستخبارات الغربية تحذر من تصعيد موسكو التي تحشد قواتها الجوية

روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والاستخبارات الغربية تحذر من تصعيد موسكو التي تحشد قواتها الجويةمحادثة
أبرز الأحداث من الحرب في أوكرانيا:
روسيا تقصف أوكرانيا بوابل من الصواريخ ليلاً
أعلنت أوكرانيا الخميس أنها تعرّضت لضربات صواريخ ومسيّرات ليلًا أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وتدمير العديد من المنازل. وبحسب سلاح الجو، أُسقط 16 صاروخًا من أصل 32 أطلقتها روسيا ليلاً من طائرات وسفينة في البحر الأسود.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك على تلغرام "للأسف، وقعت أضرار في الشمال والغرب، وكذلك في منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد". ونشر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك صوراً تُظهر حافلات إطفاء تعمل في أحد الأحياء حيث دُمّرت منازل أو تضررت. وقُتلت على الأقلّ امرأة تبلغ 79 عاماً.
وأشار حاكم منطقة لفيف (غرب) ماكسيم كوزيتسكي إلى أن ضربة استهدفت "منشآة حيوية" دون التسبب في أي إصابات. وتمت السيطرة على الحريق.
وتشنّ روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر حملة قصف مكثف للمنشآت الأساسية في أوكرانيا في محاولة لحرمان السكان من الكهرباء والتدفئة. ويُشتبه في أن موسكو تستعد لشن هجوم كبير جديد في نهاية الشتاء أو الربيع، بعد أشهر من النكسات العسكرية وبعد عام من بدء غزوها لأوكرانيا.
قائد مجموعة فاغنر يتوقع السيطرة على بخموت بحلول مارس أو أبريل ويندد بـ"البيروقراطية الرهيبة" في الجيش الروسي
قال يفغيني بريغوجين، الرجل المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية، إنه يتوقع السيطرة على بخموت بحلول آذار-مارس أو نيسان-أبريل، مندداً بما قال إنه "البيروقراطية الرهيبة" في المؤسسة العسكرية الرهيبة.
وأضاف بريغوجين "من أجل السيطرة على المدينة، يجب قطع كل طرق الإمدادات".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها بريغوجين وزارة الدفاع الروسية بشدة، وخصصت يورونيوز في السابق مقالاً قد يساعد في فهم صراع الأجنحة الذي يدور في أروقة الكرملين. وكان بريغوجين دعا أمس الأربعاء مقاتليه إلى عدم الاحتفال قريباً، مقراً بأن القوات الأوكرانية تدافع عن بخموت، القلعة الشرقية كما يلقبها الأوكرانيون، بشراسة.
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: من المستبعد أن تحقق روسيا أو أوكرانيا أهدافهما والحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات
قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إنه ليس من المرجح أن تحقق روسيا أو أوكرانيا أهدافهما العسكرية، وإنه يعتقد أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات.
وقال ميلي في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز إن البنتاغون يعيد فحص مخزوناته من الأسلحة وقد يحتاج إلى زيادة الإنفاق العسكري بعد معرفة مدى سرعة استخدام الذخيرة خلال الحرب في أوكرانيا.
وبينما لم يربط استنفاد المخزونات بدعمه لمحادثات السلام، قال ميلي إنه لا يزال يعتقد أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات.
وقال ميلي "يكاد يكون من المستحيل على الروس تحقيق أهدافهم السياسية بالوسائل العسكرية. من غير المرجح أن تتغلب روسيا على أوكرانيا. هذا ببساطة لن يحدث".
وأضاف أنه سيكون أيضاً "من الصعب جداً جداً على أوكرانيا هذا العام طرد الروس من كل شبر من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا" وتابع "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث. . . لكنه صعب للغاية. وسيتطلب ذلك بشكل أساسي انهيار الجيش الروسي".
يرى خبراء في علم الاجتماع أن روسيا تشهد تحولاً جذرياً وكاملاً في التعليم، هدفه تعبئة الشباب الروسي للحرب. تماثيل ستالين تشيّد مجدداً، والسلاح أدخل إلى المدارس منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. فهل يمكننا القول إن روسيا ماضية في درب التحول إلى دولة عسكرية واستبدادية؟
أحدهم يتوعد أوروبا كل يوم بالزوال. والثاني يتحدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مبارزة جوية. والثالثة تؤكد أن موسكو تواجه "أكلة لحوم البشر" في أوكرانيا.
وزير الخارجية الإسرائيلي في كييف.. هل تتخلى تل أبيب عن سياسة الحياد؟
كانت حكومة إسرائيل السابقة برئيسيها، نفتالي بينيت ويائير لبيد، قد اختارت البقاء إلى حد كبير على موقف محايد بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل من موسكو وكييف.
ستولتنبرغ يقول من أنقرة إن الوقت حان لضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في أنقرة الخميس إلى ضم فنلندا والسويد "الآن" بينما تعطل تركيا منذ أيار/مايو الماضي انضمامهما إلى الحلف. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي".
لوكاشينكو: بيلاروس ستنضم إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا فقط إذا تعرضت لهجوم
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك أن بلاده لن تشارك في القتال في أوكرانيا بجانب القوات الروسية إلى إذا تعرضت لهجوم. وقال لوكاشينكو "إنني مستعد للقتال مع الروس من أراضي بيلاروس في حالة واحدة فقط: إن دخل ولو جندي واحد من هناك (أوكرانيا) حاملاً سلاحاً إلى أراضينا لقتل مواطنينا".
بحسب الاستخبارات الغربية، إن حوالى 80 بالمئة من سلاح الجو الروسي لا يزال في حالة جيدة بعد مرور عام تقريباً على غزو موسكو لجارتها كييف في حرب دموية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف على الأقل وتهجير ونزوح الملايين.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء خلال اجتماع في باريس عن "نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام" في أوكرانيا "وفقاً للقانون الدولي"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.