شاهد: إلقاء القبض على نمر "أليف" كان يتجول في شوارع العاصمة الباكستانية

ألقي القبض على نمر "أليف" نجح في الهروب من منزل في العاصمة الباكستانية، وكان يتجول في شوارع إسلام أباد متسبباً بالذعر للسكان، قبل أن يلقي القبض عليه، حسبما أفاد مسؤولون في حماية الحياة البرية يوم الجمعة.

وفي مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر النمر خلال جولاته التي استغرقت ست ساعات يوم الخميس، وهو يلاحق المارة قبل أن يطلق رجل النار عليه ويقفز من فوق سور حديقة أحد المنازل.

وقال طارق بانجاش مدير مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام أباد في حديث لوكالة فرانس برس، إنه "وفقا لتحقيقاتنا الأولية، يبدو أنه حيوان أليف وليس بريًا، لكنه خائف ويزأر باستمرار".

وحظرت باكستان خلال العام الماضي استيراد الثدييات الغريبة بعد أن وصلت أعدادا كبيرة منها إلى البلاد وتم تربيتها بكثرة في السنوات الأخيرة، مما تسبب في مشاكل لمسؤولي الحياة البرية.

وأصاب النمر الطليق في إسلام أباد أربعة أشخاص بجروح طفيفة قبل أن يلقي القبض عليه من قبل المسؤولين، الذين نقلوه إلى حديقة حيوانات سابقة كانت قد أغلقت في العام 2020 بسبب سوء معاملتها للحيوانات.

ولفت بانجاش إلى "أنه لدينا معلومات تفيد بأن عدة أشخاص في إسلام أباد ومناطق راقية في روالبندي يربون الحيوانات البرية ومن ضمنها الفهود، كحيوانات أليفة".