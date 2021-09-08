شاهد: لقطات مصورة بالألوان لآخر نمر تسماني في الذكرى 85 لنفوقه في أستراليا

عرض الثلاثاء مقطع مصور ملون لآخر النمور التسمانية في الأسر، في الذكرى 85 على نفوقه. فيلم بنجامين، وهو نمر تسماني كان يعيش في حديقة حيوان بوماريس في هوبرت على جزيرة تسمانيا الأسترالية، صوره عالم الطبيعة ديفيد فلاي في ديسمبر/ كانون أول 1933، ثم صوره فلاي أيضا عام 1935.

وتعاون الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مع الملون الفرنسي سامويل فرانسوا- شتاينينغر، لإعادة إحياء الصور المثيرة لبنجامين. ومن خلال الفيلم، يظهر النمر التسماني في الجيب المخصص بالحديقة، وهو يسير ويستلقي تحت الشمس ويتثاءب ويحك جسمه ويشم الهواء.

أصل الفيلم المصور بكاميرا 35 ميلليمترا كان في حالة جيدة، لكن العمل على تلوينه استغرق من فرنسوا-شتاينينغر مائتي ساعة. وقد نفق بنجامين في 7 سبتمبر/ أيلول عام 1936. وكانت النمور التسمانية أكبر جرابيات آكلة لحوم معروفة في العالم، لكنها انقرضت رسميا في الثلاثينات من القرن الماضي.