ارتفاع حصيلة الهجوم المنسوب إلى تنظيم الدولة الاسلامية بوسط سوريا إلى 53 قتيلاً

قتل 53 شخصاً على الأقل الجمعة في وسط سوريا في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

وكثف تنظيم الدولة الاسلامية في الأشهر الأخيرة هجماته الدامية رغم خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون إن "53 شخصاً كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم لإرهابيي داعش جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص".

ونقلت إذاعة "شام اف ام" القريبة من الحكومة عن وليد عودة مدير مستشفى تدمر الذي نقلت إليه جثث الضحايا أن بين القتلى سبعة عسكريين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 36 مدنياً في الهجوم قبل أن يشير إلى أن بينهم سبعة عسكريين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع السبت في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلاً، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتاً إلى خطف ستين شخصاً في الهجوم نفسه.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً متشعباً، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.