تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 23 مدنياً في شرق الكونغو الديمقراطية

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين هجوماً أودى بحياة 23 مدنياً في قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن التنظيم في بيان عبر حساباته على تطبيق تلغرام أنّ مقاتليه هاجموا الأحد قرية ماكونغوي بالأسلحة، قبل أن يعمدوا إلى حرق عدد من المنازل، في هجوم نسبه مسؤول محلّي إلى فصيل "القوات الديمقراطية المتحالفة"، الذي يعدّ أحد فروع التنظيم الجهادي في وسط أفريقيا.

قُتل 23 مدنيا على الأقل ليل الأحد الاثنين في هجوم نُسب في البداية إلى "القوات الديموقراطية المتحالفة"، في قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ما ذكرت مصادر محلية.

وقال روجر وانجيف، رئيس المجتمع المدني المحلي لوكالة فرانس برس إن "24 شخصا، بينهم ست نساء، قتلوا في اقتحام القوات الديمقراطية المتحالفة" في قرية بمنطقة بيني في إقليم شمال كيفو.

من جانبه، اشار النائب الإقليمي سعيدي باليكويشا أثناء زيارته القرية، إلى "مقتل 23 شخصًا".

ودعا إلى زيادة "عديد الجيش المؤهل والمجهز والمدرّب بشكل جيد" ليتمكن من "استباق هجمات العدو".

واشار وانجيف إلى أن من بين الضحايا كان 17 شخصًا "يشربون الجعة في حانة صغيرة" مضيفاً أن القوات الديمقراطية المتحالفة "أعدمتهم جميعاً".

أُحرقت سبعة منازل على الأقل وتم نهب ثلاث صيدليات و11 متجراً، في حين لا يزال عدد "المدنيين الذين نُقلوا إلى الأدغال مجهولاً"، بحسب وانجيف.

واضاف "نأسف على ذلك ونتساءل + كيف يمكن قتل السكان على بعد أمتار قليلة من معسكر للجيش؟ +".

وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس، قال العقيد تشارلز أوميونغا، مدير إقليم بيني، إن القوات المسلحة "تلاحق العدو" الذي، حسب قوله، "يختبئ بين السكان".

والقوات الديمقراطية المتحالفة، فصيل مسلح يقدّمه تنظيم الدولة الإسلامية على أنه أحد فروعه في إفريقيا الوسطى، وهو أكثر الجماعات عنفًا في شرق الكونغو الديمقراطية.

ويعود تاريخ آخر هجوم نفّذه إلى 15 كانون الثاني/يناير عندما استهدف كنيسة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 20.

في عام 2021، أدرجت الولايات المتحدة الجماعة على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.