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تركيا

حريق يقتل عائلة سورية في تركيا كانت قد نجت قبل ايام من الزلزال

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بقلم:  يورونيوز
لاجئون سورين في خيم بعد وقوع الزلزال - غازي عنتاب 11/02/2023
لاجئون سورين في خيم بعد وقوع الزلزال - غازي عنتاب 11/02/2023   -  حقوق النشر  Khalil Hamra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال الجمعة في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء "دي اتش آي" أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق حوالي الساعة 3,00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.

وتستقبل تركيا 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجات في السادس من شباط/فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

المصادر الإضافية • أ ف ب