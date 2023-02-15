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بلجيكا

سويسرا وبلجيكا تسهّلان إجراءات منح التأشيرة للناجين من زلزال تركيا وسوريا

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بقلم:  Hassan Refaei
امرأة تركية من عائلة فاهيب تبكي في المقبرة بعد دفن أحد أقربائها من ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة حدودية بين تركيا وسوريا، 11 فبراير 2023
امرأة تركية من عائلة فاهيب تبكي في المقبرة بعد دفن أحد أقربائها من ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة حدودية بين تركيا وسوريا، 11 فبراير 2023   -  حقوق النشر  Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

أعلنت سويسرا وبلجيكا عن تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الأتراك المقيمين فيهما ليتمكنوا من تأمين استضافة مؤقتة لأقاربهم الناجين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل تسعة أيام وأسفر عن مقتل وإصابات عشرات الآلاف.

ونقلت صحيفة الـ"ديلي نيوز" التركية عن أمانة الدولة السويسرية للهجرة قولها إن على الأشخاص الذين دمرت منازلهم في الزلازل التقدم بطلب للحصول على دعم طبي طارئ من أجل الاستفادة من عملية الحصول على تأشيرة سريعة.

وأشارت أمانة الدولة السويسرية للهجرة في بيان لها إلى أن مدة التأشيرة التي سيتم منحها لضحايا الزلزال تصل إلى ثلاثة أشهر، مضيفة أن إجراءات التأشيرة ستبقى تتم وفقاً لقواعد شنغن، حسب ما ذكرت الصحيفة التركية.

ومن ناحية أخرى، انتقدت صحيفة "نيوزبلاد" البلجيكية السلطات المحلية "لطلبها من الاشخاص الذين فقدوا منازلهم (جراء الزازال) الكثير من الوثائق"، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق أسابيع حتى يتسنى لضحايا الزلزال الحصول على تأشيرة سريعة.

وكانت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور قالت إن العديد من البلجيكيين يسعون إلى مساعدة أقاربهم في تركيا والعناية بهم مؤقتًا في بلجيكا.

وأضافت الوزيرة مور في تغريدة لها على تويتر في العاشر من الشهر الجاري "أصدرت تعليماتي لمكتب الهجرة بتسريع إجراءات طلب التأشيرة".

ويجدر بالذكر أن قرار برن وبروكسل، جاء بعد إعلان الحكومة الألمانية السماح لذوي المنكوبين من الزلزال المذكور بأن يستضيفوا مؤقتا أقارب لهم من أجل الحصول على مأوي وعلاج وفق شروط محددة.

المصادر الإضافية • بروكسل