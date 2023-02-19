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بوركينا فاسو
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بوركينا فاسو تعلن الانتهاء الرسمي لعمليات القوات الفرنسية على أراضيها

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بقلم:  يورونيوز
متظاهرون في النيجر ضد الوجود العسكري الفرنسي في بلادهم وفي أفريقيا
متظاهرون في النيجر ضد الوجود العسكري الفرنسي في بلادهم وفي أفريقيا   -  حقوق النشر  BOUREIMA HAMA/AFP

اعلن جيش بوركينا فاسو الأحد انتهاء عمليات قوة "سابر" الفرنسية في البلاد، بعد ثلاثة اسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين، وذلك على وقع استمرار العنف الجهادي.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن "هيئة الاركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا هذا السبت 18 شباط/فبراير 2023 في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان (عند اطراف واغادوغو) حفلا أنزلت فيه الاعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا".