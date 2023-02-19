English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصين

وكالة صينية: وانغ يبلغ بلينكن أن "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب واشنطن أضر بالعلاقات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية في هينا وانغ يي يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ، 18 فبراير 2023.
مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية في هينا وانغ يي يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ، 18 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  Petr David Josek/ AP

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل الولايات المتحدة مع حادث تحليق المنطاد الصيني فوق أراضيها، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" للأنباء.

في اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح وانغ "موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد" و"حضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

المصادر الإضافية • ا ف ب