شاهد: زائر يحطم عملاً فنياً قيمته 42 ألف دولار بالخطأ في معرض أمريكي

قامت سيدة تجمع الأعمال الفنية عن طريق الخطأ بتحطيم منحوتة من البورسلين الأزرق على شكل كلب، للفنان الأمريكي الشهير جيف كونز أثناء عرض في معرض للفن المعاصر في ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس.

تُظهر اللقطات المصورة شظايا العمل الفني والذي تبلغ قيمته 42 ألف دولار إضافة إلى استياء الحاضرين وتحديقهم ببقايا العمل المتناثر على الأرض.

ويعرف جيف كونز بإعادة إنتاج أشياء معروفة مثل البالونات التي يعيد تصنيعها من مواد غير قابل للصدأ مثل الفولاذ أو أوراق عاكسة كالمرآة.