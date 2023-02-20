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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: زائر يحطم عملاً فنياً قيمته 42 ألف دولار بالخطأ في معرض أمريكي

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بقلم:  يورونيوز
العمل الفني المكسور كان مصنوعاً من الزجاج
العمل الفني المكسور كان مصنوعاً من الزجاج   -  حقوق النشر  AFP

قامت سيدة تجمع الأعمال الفنية عن طريق الخطأ بتحطيم منحوتة من البورسلين الأزرق على شكل كلب، للفنان الأمريكي الشهير جيف كونز أثناء عرض في معرض للفن المعاصر في ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس.

تُظهر اللقطات المصورة شظايا العمل الفني والذي تبلغ قيمته 42 ألف دولار إضافة إلى استياء الحاضرين وتحديقهم ببقايا العمل المتناثر على الأرض.

ويعرف جيف كونز بإعادة إنتاج أشياء معروفة مثل البالونات التي يعيد تصنيعها من مواد غير قابل للصدأ مثل الفولاذ أو أوراق عاكسة كالمرآة.

المصادر الإضافية • أ ف ب