بايدن يعلن من كييف تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية واليابان تسير على خطاه

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بصدد إعلان تسليم أوكرانيا معدات هامة تشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع. وفي الآن نفسه أعلنت اليابان تعهدها بتقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة ألقاها عقب لقائه زيلينسكي: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا".

وتابع بايدن القول في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع، إن بلاده ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي الإثنين خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي، فيما شهدت مدينة كييف ازدحاما مروريا، إثر وصول بايدن إلى المدينة، وهي زيارة تأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية.

وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً. وقد أشاد زيلينسكي بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأمريكي، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية". وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية "جوزيف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

مساعدات يابانية

في الوقت الذي أعلنت فيه الرئيس الأمريكي عن شحنات الأسلحة الإضافية إلى اوكرانيا، أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا الإثنين أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: "لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة. قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5,5 مليون دولار".