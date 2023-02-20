بايدن يؤكد من كييف صمود أوكرانيا بعد عام من الحرب ويقول إن العالم يقف مع الأوكرانيين

بايدن يؤكد من كييف صمود أوكرانيا بعد عام من الحرب ويقول إن العالم يقف مع الأوكرانيينمحادثة
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة غير معلنة لكييف الإثنين واعداً حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم "لا يتزعزع" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.
أبزر المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
بايدن يزور أوكرانيا في زيارة خاطفة ومفاجئة ويؤكد على صمود كييف والدعم الغربي بعد عام من الحرب
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة، أن الولايات المتحدة ستمد الجيش الأوكراني بمعدات هامة تشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع.
وقال بايدن في كلمة ألقاها عقب لقائه زيلينسكي: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئاً".
وتابع بايدن القول في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع، إن بلاده ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.
وأضاف الرئيس الديمقراطي قائلاً:" بعد عام من الحرب، لا تزال كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون معكم والعالم يقف معكم".
ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي الإثنين خلال زيارة بايدن، فيما شهدت مدينة كييف ازدحاماً مرورياً، إثر وصول الرئيس الأمريكي إلى المدينة، وهي زيارة تأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية.
وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً.
وقد أشاد زيلينسكي بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأمريكي، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية". وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية "جوزيف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".
سفينة روسية حاولت "وضع خرائط" لمزارع رياح هولندية
اتهم مسؤول كبير في أجهزة الاستخبارات الهولندية الإثنين سفينة روسية بمحاولة وضع خرائط لمزارع رياح هولندية في بحر الشمال، بهدف عرقلة البنى التحتية للكهرباء في بلاده. وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الميجور جنرال يان سفيلنز، إن السفينة الروسية دخلت المياه الإقليمية الهولندية "في الاشهر الأخيرة" لكن قوات خفر السواحل والبحرية الهولندية اقتادتها خارج تلك المياه.
وقال سفيلنز للصحافيين "ما شاهدناه في الأشهر الأخيرة جهات فاعلة روسية تحاول فهم كيفية تنظيم إمدادات الطاقة في بحر الشمال، بنية عرقلتها".
أضاف "المسعى لم ينجح" مؤكداً أن "خفر السواحل والبحرية الهولندية رافقا السفينة". ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال سفيلنز ورئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية إريك أكيربوم إن الواقعة غير مرتبطة بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس وإغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام الذي أعلنته هولندا السبت. وجاء في تقرير للاستخبارات نشر الإثنين أنه "رغم نتيجة الحرب في أوكرانيا، ستستمر روسيا على الأرجح في تشكيل تهديد لهولندا على المدى البعيد".
وأضاف سفيلينز أن "على هولندا أن تأخذ في الاعتبار أن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها ستستمران على الأرجح لفترة طويلة". واعتبر أن "نتيجة هذه الحرب ستحدد مصير أمننا وازدهارنا المستقبليين". وتابع "إذا لم يحافظ الغرب على وحدته في مواجهة روسيا، قد تستنتج موسكو أن العدوان يؤتي ثماره".
موسكو تعلن السيطرة على بلدة شمال "القلعة الشرقية" بخموت
أعلنت روسيا الإثنين أنها سيطرت بشكل كامل على بلدة مجاورة لمدينة بخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها منذ عدّة أشهر. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "متطوّعين من مفارز هجومية، بالتعاون مع وحدات محمولة جواً ودعم وحدات مدفعية.. حرّروا تماماً بلدة باراسكوفيتشفكا".
وتقع هذه البلدة عند المدخل الشمالي لبخموت، عند تقاطع طريقين مهمّين. وكانت مجموعة فاغنر المسلّحة الموجودة على خط المواجهة في معركة بخموت، أعلنت الجمعة الاستيلاء على باراسكوفيتشفكا. وظهرت توترات بين الجيش الروسي وفاغنر في الأسابيع الأخيرة، عندما أعلنت المجموعة المسلّحة بشكل منفصل السيطرة على مناطق معيّنة.
وانتقد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين القيادة العسكرية الروسية مرّات عدّة، متهماً إياها بأنّها غير فعّالة وبعدم إعطائه الوسائل الكافية للسيطرة على بخموت، التي يدافع عنها الجيش الأوكراني بقوة.
ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاغنر والجيش الروسي احتلال مدينة بخموت التي تحمل أهمية استراتيجية محدودة ولكنها اكتسبت دلالة رمزية كبيرة بسبب طول فترة القتال ومدى صعوبته. وتكبّدت قوات كييف وموسكو خسائر فادحة هناك، بينما يعتقد عدد من المحلّلين أنّ روسيا تودّ الاستيلاء عليها قبل حلول الذكرى الأولى لشنّ هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الهجمات الروسية على طول خطّ المواجهة في الشرق.
مؤخراً تحدثت وسائل إعلام غربية إلى جنود أوكرانيين منتشرين في بخموت، وقال هؤلاء إنهم يقاتلون أحياناً لمدة 10 ساعات متواصلة، وإن مقاتلي فاغنر يهاجمونهم بأعداد كبيرة "مثل الزومبي".
قال مسؤول حكومي أوكراني لوسائل إعلام إن أوكرانيا طالبت بهذه الزيارة منذ فترة طويلة. وقال المسؤول إنه تم التخطيط لها في وقت قصير للغاية وبأعلى مستوى من السرية.
نافالني: هزيمة روسيا في أوكرانيا لا مفرّ منها
اعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن روسيا أمام هزيمة "لا مفر منها" في أوكرانيا مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة.
وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح نافالني في رسالة نشرها فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين أن "حيوات عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت بلا معنى". وتابع "من الممكن تأخير الهزيمة العسكرية النهائية لقاء أرواح مئات آلاف المجندين الإضافيين، لكن لا مفر منها في نهاية المطاف".
الأمريكيون أبلغوا الروس بزيارة بايدن إلى كييف قبل ساعات
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أن جو بايدن كان مسافراً إلى كييف قبل ساعات قليلة من مغادرته. ولم يقدم البيت الأبيض حتى الآن تفاصيل حول كيفية وصول بايدن وفريقه الصغير إلى هناك ما قد يشير إلى أن الرئيس والوفد المرافق له لا يزالون في البلاد، لكن خارج كييف.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي: "لقد أبلغنا الروس أن الرئيس بايدن سيسافر إلى كييف". لقد فعلنا ذلك قبل ساعات من مغادرته.. بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتطرق إلى كيفية ردهم.. لكن يمكنني أن أؤكد أننا قدمنا هذا الإشعار.
Biden à Kiev. Hier sur @LCI la députée @Aly_shkrum parlait de l’invitation, lancée comme une possibilité. Ce matin c’est un fait : pic.twitter.com/ZXd0C97WJO— Darius Rochebin (@DariusRochebin) February 20, 2023
زيلينسكي يحذر من وقوع حرب عالمية ثالثة في حال قررت بكين دعم الجهود العسكرية الروسية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ستكون هناك حرب عالمية إذا قررت الصين أن تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا.
ومتحدثاً لصحيفة دي فيلت الألمانية عن زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين ووزير الخارجية وانغ يي إلى موسكو اليوم الإثنين، قال زيلينسكي إنه يرغب في أن تكون "بكين في معسكره".
وقال زيلينسكي "بالنسبة لنا، من المهم ألا تدعم الصين الاتحاد الروسي في هذه الحرب. في الواقع، أود أن تكون معنا. مع ذلك، لا أعتقد أن ذلك ممكن في الوقت الحالي".
وتأتي تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي طلب فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، من واشنطن عدم التدخل في علاقتها مع موسكو.
وقال وانغ، رداً على تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين ، من أن تقدم بكين دعماً مادياً لروسيا لمساعدتها في الحرب "الشراكة التعاونية الشاملة" بين الصين وروسيا تقوم على "عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة" ، مضيفاً أن هذه "مسألة تقع ضمن سيادة دولتين مستقلتين".
قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري "الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين".
مساعدات يابانية
أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا الإثنين أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي. وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية في طوكيو "لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة".
وأضاف "قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار".
وأشار إلى أنّ الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على "تعديل القوانين والقواعد ذات الصلة" للسماح بتسليم الأموال. وانضمّت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، كما قدّمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
وفيما تتولّى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أعلن كيشيدا أنّه سيستضيف اجتماعاً عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.