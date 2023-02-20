بايدن يؤكد من كييف صمود أوكرانيا بعد عام من الحرب ويقول إن العالم يقف مع الأوكرانيين

13:45

بايدن يزور أوكرانيا في زيارة خاطفة ومفاجئة ويؤكد على صمود كييف والدعم الغربي بعد عام من الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة، أن الولايات المتحدة ستمد الجيش الأوكراني بمعدات هامة تشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع.

وقال بايدن في كلمة ألقاها عقب لقائه زيلينسكي: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئاً".

وتابع بايدن القول في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع، إن بلاده ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

وأضاف الرئيس الديمقراطي قائلاً:" بعد عام من الحرب، لا تزال كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون معكم والعالم يقف معكم".

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي الإثنين خلال زيارة بايدن، فيما شهدت مدينة كييف ازدحاماً مرورياً، إثر وصول الرئيس الأمريكي إلى المدينة، وهي زيارة تأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية.

وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً.

وقد أشاد زيلينسكي بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأمريكي، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية". وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية "جوزيف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".