طهران تحكم بالإعدام على معارض إيراني-ألماني وبرلين تندد بالحكم

حُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشد شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب/أغسطس 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008، على ما أعلن الثلاثاء موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وجاء على الموقع أن "جمشد شارمهد، زعيم مجموعة تندر الإرهابية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها".

مثل جمشد شارمهد والبالغ 66 عامًا، أمام محكمة في طهران في شباط/فبراير 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز الواقع في الجنوب، أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008.

ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية" الأميركية وبأنه "حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي".

وكانت إيران قد أعلنت في آب/أغسطس 2020 توقيف شارمهد الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال "عملية معقّدة"، دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها.

وكان شارمهد، المولود في طهران، يُقيم منذ العام 2003 في الولايات المتحدة حيث عُرف بتصريحاته المعادية للجمهورية الإسلامية عبر قنوات فضائية ناطقة بالفارسية.

وتتوعد جماعة "تندر" ("الرعد" باللغة الفارسية) بالإطاحة بالجمهورية الإسلامية.