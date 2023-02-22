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المملكة المتحدة

بيغوم تخسر الاستئناف لاستعادة الجنسية البريطانية بسبب التحاقها بتنظيم داعش

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شميمة بيجوم، امرأة بريطانية سُحبت جنسيتها البريطانية بعد أن سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، يوم الأربعاء 22 فبراير 2023.
شميمة بيجوم، امرأة بريطانية سُحبت جنسيتها البريطانية بعد أن سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، يوم الأربعاء 22 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  PA/PA Media

أكد القضاء البريطاني الأربعاء إسقاط الجنسية عن شميمة بيغوم التي توجهت في سن الخامسة عشرة في 2015 إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت لندن جردت الشابة من جنسيتها البريطانية في 2019، مشيرة إلى الأمن القومي في قضية أثرت بشكل خاص على الرأي العام بسبب صغر سنها. لكن شميمة بيغوم البالغة من العمر الآن 23 عامًا ولا تزال في سوريا، استأنفت القرار.

وبعدما فرت من المعارك، وجدت الشابة نفسها في شباط/فبراير 2019 في مخيم سوري. وكانت حاملا بطفل توفي مما أثار انتقادات للحكومة البريطانية.

وقد أعربت عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لكن لندن جردتها من جنسيتها، فيما اعترضت عائلتها على هذا الإجراء.

وفي بداية 2020، رأت اللجنة الخاصة للنظر في الطعون في مجال الهجرة، أن القرار لا يجعل شميمة عديمة الجنسية لأنها مولودة لأبوين يحملانن جنسية بنغلادش.

لكن دكا رفضت استقبالها لأنها لم تتقدم يوما بطلب للحصول على جنسيتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب