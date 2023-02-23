زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرق طاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات شرق طاجيكستان صباح الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال ضرب قرابة الساعة 5:37 (00:37 ت غ)، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على عمق 20.5 كلم.

وأضافت أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ "عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان" معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.

وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، تلتها هزّة ارتدادية ثانية بقوة 4.6 درجات، وفق المصدر نفسه.

ومنطقة غورنو-باداخشان يقطنها عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير الشاهقة وتقع فيها بحيرة ساريز. وساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في 1911 هي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان.

وخلف بحيرة ساريز، في قلب جبال بامير، يوجد سدّ طبيعي. ويحذّر خبراء من أنّ العواقب ستكون كارثية إذا ما انهار هذا السدّ.

وطاجيكستان، على غرار القسم الأكبر من دول آسيا الوسطى، معرّضة بشدّة للكوارث الطبيعية. وغالباً ما تشهد هذه الدولة فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وانهيارات ثلجية وتساقط ثلوج بكثافة.

وفي 15 شباط/فبراير الجاري لقي تسعة أشخاص مصرعهم في انهيار ثلجي وقع في غورنو-باداخشان. وفي اليوم نفسه لقي شخص آخر مصرعه في انهيار ثلجي على طريق سريع بالقرب من العاصمة دوشانبي.