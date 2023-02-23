وفاة القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع عن 86 عاماً

توفي القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع (أبو العلاء) عن 86 عاماً في مستشفى برام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليل الأربعاء.

وفي 1996 أصبح أبو العلاء أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يعيّن رئيساً للوزراء (2003-2006) بعدما تقلّد مناصب عديدة أخرى من بينها خصوصاً وزير الاقتصاد.

وفي تسعينيات القرن الماضي شارك أبو العلاء في المفاوضات التي جرت آنذاك بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وأثمرت في 1993 اتفاقية أوسلو للسلام.

وكان قريع عضواً في كلّ من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المناضل الوطني الكبير". وقال عباس إنّ "المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقلّ".

وبحسب مصادر قريبة من عائلة قريع فإنّ أبو العلاء عانى من التهابات استدعت إدخاله المستشفى حيث تمّ تزويده وريدياً بمضادّات حيوية، غير أنّ حالته انتكست وفارق الحياة.