فيديو: بعد يوم دام في نابلس.. غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس غارات على غزة بعيد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قرب مخيّم الشاطئ في شمال غرب غزة. كما قصفت موقعاً آخر في وسط القطاع.

وسبق الغارات الاسرائيلية بساعتين تقريبا، إطلاق ثمانية صواريخ - ستة صواريخ حسب اسرائيل - من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب شهود عيان.

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي إن عناصر حركته "أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس" في شمال الضفة الغربية حيث قتل 11 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية الأربعاء.

وفي بيان قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن "ما قامت به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال بأن تكف عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد إطلاق ستّة صواريخ من القطاع، اعترضت خمسة منها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.

وأكّدت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أنّه لم يسجّل سقوط أيّ إصابة في القصف الذي دوّت بسببه، قرابة الساعة الرابعة (02,00 ت غ)، صفّارات الإنذار في مدينتي سديروت وعسقلان الواقعتين في جنوب الدولة العبرية قرب قطاع غزة.

وجاء هذا القصف غداة عملية عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص الحيّ، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينية.