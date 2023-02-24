شاهد: تأكيدا على دعم كييف.. عرض دبابة روسية مدمرة وسط عاصمة ليتوانيا

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، عُرضت دبابة روسية مدمرة من طراز "تي 72-بي" (T72-B) في ساحة كاتدرائية فيلنيوس في البلدة القديمة للعاصمة الليتوانية.

وقال أرفيداس أنوشوسكاس وزير الدفاع الليتواني، إنه غير سعيد برؤية المعدات الروسية المحطمة في عاصمة ليتوانيا، إلا أنه أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد دعم بلاده لأوكرانيا.

وقال أنوشوسكاس، إن أحد الدروس الرئيسية التي يجب أن يتعلمها الغرب، هو أن التقييمات الأولية لفرص أوكرانيا في مقاومة الهجوم الروسي كانت خاطئة.