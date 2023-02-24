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أوكرانيا

شاهد: تأكيدا على دعم كييف.. عرض دبابة روسية مدمرة وسط عاصمة ليتوانيا

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بقلم:  يورونيوز
دبابة روسية معروضة في فيلنيوس، في العاصمة الليتوانية.
دبابة روسية معروضة في فيلنيوس، في العاصمة الليتوانية.   -  حقوق النشر  يوروفيجن

 في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، عُرضت دبابة روسية مدمرة من طراز "تي 72-بي" (T72-B) في ساحة كاتدرائية فيلنيوس في البلدة القديمة للعاصمة الليتوانية.

وقال أرفيداس أنوشوسكاس وزير الدفاع الليتواني، إنه غير سعيد برؤية المعدات الروسية المحطمة في عاصمة ليتوانيا، إلا أنه أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد دعم بلاده لأوكرانيا. 

وقال  أنوشوسكاس، إن أحد الدروس الرئيسية التي يجب أن يتعلمها الغرب، هو أن التقييمات الأولية لفرص أوكرانيا في مقاومة الهجوم الروسي كانت خاطئة.