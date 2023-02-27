تركيا تحقق مع 612 شخصاً من مقاولين وملاكين على خلفية انهيار مبانٍ خلال الزلزال

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ في نهاية الأسبوع، أن تركيا اعتقلت 184 شخصاً على صلة بمبانٍ انهارت خلال الزلازل الكارثية التي دمرت المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت السلطات التركية في وقت سابق من هذا الشهر، إنها فتحت تحقيقاً مع مقاولين يُزعم أنهم على صلة بانهيار مبان. وبحسب السلطات التركية فإن أكثر من 173.000 مبنى في جميع أنحاء البلاد، قد انهارت أو تضررت بشدة.

وتجاوز إجمالي عدد القتلى من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا 50.000 شخص والقسم الأكبر من هؤلاء قتلوا في زلزال السادس من شباط-فبراير 2023 الذي قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أكبر كارثة طبيعية في هذا القرن.

وقال بوزداغ إن من بين المعتقلين مقاولون وأصحاب مبانٍ وأضاف أن إجمالي 612 "مشتبهاً بهم" يخضعون للتحقيق. وأضافت بوزداغ أن "الكشف عن الأدلة في المباني مستمر كأساس للتحقيق الجنائي".

في حين أن قوانين البناء في تركيا تفي بالمعايير الحالية لهندسة الزلازل، نادراً ما يتم تطبيقها، ما يساعد في تفسير سبب انهيار العديد من المباني، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس سابقاً.