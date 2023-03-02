English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

اليونان

شاهد لحظة اصطدام قطارين وسط اليونان مخلّفا عشرات القتلى والجرحى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عملية إنقاذ ضحايا تصادم قطارين وسط اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا على الأقل وجرح العشرات
عملية إنقاذ ضحايا تصادم قطارين وسط اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا على الأقل وجرح العشرات   -  حقوق النشر  Vaggelis Kousioras/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وثقت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام القطارين ذلك الحادث الذي أودى بحياة 57 شخصا وجرح العشرات في اليونان. وكان قطار يقل 350 مسافرا قد اصطدم بقطار شحن قرب تامبي مساء الثلاثاء في أسوء كارثة نقل في تاريخ اليونان.

وقد أعلنت السلطات اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ونكّست الأعلام على واجهات المباني الحكومية حتى الجمعة كما قررت إلغاء كل الفعاليات الوطنية التي كانت مقررة.  وقد وقع الحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء وتسبب فيه خطأ بشري بحسب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي توجه مساء الأربعاء بخطاب إلى الأمة تناول فيها تفاصيل الكارثة المؤسفة.