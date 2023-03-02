شاهد لحظة اصطدام قطارين وسط اليونان مخلّفا عشرات القتلى والجرحى

وثقت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام القطارين ذلك الحادث الذي أودى بحياة 57 شخصا وجرح العشرات في اليونان. وكان قطار يقل 350 مسافرا قد اصطدم بقطار شحن قرب تامبي مساء الثلاثاء في أسوء كارثة نقل في تاريخ اليونان.

وقد أعلنت السلطات اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ونكّست الأعلام على واجهات المباني الحكومية حتى الجمعة كما قررت إلغاء كل الفعاليات الوطنية التي كانت مقررة. وقد وقع الحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء وتسبب فيه خطأ بشري بحسب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي توجه مساء الأربعاء بخطاب إلى الأمة تناول فيها تفاصيل الكارثة المؤسفة.