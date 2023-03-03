ألسنة اللهب تلتهم ناطحة سحاب قيد الإنشاء في هونغ كونغ

شب حريق هائل في موقع بناء يقع بالحي التجاري في هونغ كونغ. وقد عمد فرق الإطفاء لإخماد النيران التي طالت مشروع إقامة ناطحة سحاب في منطقة تسيم شا تسوي في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة. وقد التهمت ألسنة اللهب عدة طوابق فيما تطاير في الهواء حطام البناية قيد الإنشاء ولم يتم الإبلاغ حتى الساعة عن أية خسائر بشرية.

وكان المشروع الذي تشرف عليه مجموعة إمباير يهدف لتشييد معلم معماري مؤلف من 42 طابقا وكان من المفترض أن يأوي فندقا جديدا وناديا بحسب ما أعلنته المجموعة على موقعها الإلكتروني. ويحيط بالموقع مجمّع تجاري وعدة فنادق وبعض البنايات السكنية والتجارية أيضا. وقد أعلنت الشرطة أن السلطات لإجلاء السكان القاطنين في المناطق المجاورة للحريق مضيفة أن النيران اندلعت في أربع بنايات ملاصقة للمكان قبل أن يتم إخمادها من قبل رجال الإطفاء.