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الصين

ألسنة اللهب تلتهم ناطحة سحاب قيد الإنشاء في هونغ كونغ

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بقلم:  يورونيوز
رجال الإطفائ يحاولون إخماد الحريق الذي شب في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ. التاريخ: 3 مارس 2023
رجال الإطفائ يحاولون إخماد الحريق الذي شب في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ. التاريخ: 3 مارس 2023   -  حقوق النشر  AP Photo

شب حريق هائل في موقع بناء يقع بالحي التجاري في هونغ كونغ. وقد عمد فرق الإطفاء لإخماد النيران التي طالت مشروع إقامة ناطحة سحاب في منطقة تسيم شا تسوي في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة.  وقد التهمت ألسنة اللهب عدة طوابق فيما تطاير في الهواء حطام البناية قيد الإنشاء ولم يتم الإبلاغ حتى الساعة عن أية خسائر بشرية.

وكان المشروع الذي تشرف عليه مجموعة إمباير يهدف لتشييد معلم معماري مؤلف من 42 طابقا وكان من المفترض أن يأوي فندقا جديدا وناديا بحسب ما أعلنته المجموعة على موقعها الإلكتروني. ويحيط بالموقع مجمّع تجاري وعدة فنادق وبعض البنايات السكنية والتجارية أيضا. وقد أعلنت الشرطة أن السلطات لإجلاء السكان القاطنين في المناطق المجاورة للحريق مضيفة أن النيران اندلعت في أربع بنايات ملاصقة للمكان قبل أن يتم إخمادها من قبل رجال الإطفاء.