شاهد: كُتبت له النجاة من حادث مرور والفضل لمن؟ لنداء استغاثة آلي انطلق من هاتفه الذكي

أنقذت السلطات الأمريكية رجلا ذهب ضحية حادث مروري في مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا، بعد أن انقلبت سيارته في قناة مياه مجاورة للطريق وغمر الماء جزءا منها.

ونجحت الشرطة في مهمتها بفضل نداء استغاثة آلي ورد إليها من الهاتف الذكي للضحية. ووقع الحادث عندما فقد الرجل السيطرة على السيارة بعد أن تجنب الاصطدام بحيوان كان يقطع الطريق.

وقال مساعد رئيس شرطة مقاطعة كاونتي جون بودنسيك، إن الشرطة تلقت مكالمة من هاتف خلوي هو الأحدث من جيل الهواتف المحمولة، وإن المكالمة هي عبارة عن نداء استغاثة جاء فيها أن سائق السيارة وهو مالك الهاتف قد جرى له حادث مروري، وقد حدد النداء الآلي موقع الحادث عن طريق نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية (جي بي أس).

ويقول بودنسيك إن الشرطة وصلت إلى منطقة إنديانا تاون الريفية، حيث وجدت السيارة منقلبة وقد غمرت مياه القنال جانبا منها، وبداخلها رجل ثلاثيني كانت حرارة جسمه تبدو منخفضة، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

ويوضح بودنسيك قوله: "لقد تلقينا فيما مضى إنذارات كاذبة بواسطة التقنية نفسها (نداء الاستغاثة الآلي)، واستجبنا للنداء دون أن نعثر على أثر لأي حادث. لقد تلقى الهاتف إشارة غير عادية، ولكن مع استمرار تحسين هذه التكنولوجيا فإنها ستصبح مصدر قوة لمجتمعنا".

وتقول الشرطة إن السائق كان محظوظا بوصول المنقذين في الموعد بفضل النداء الآلي، وإلا لما أمكن العثور عليه إلا مع طلوع النهار، أي بعد خمس ساعات من وقوع الحادث. وكان المكان مهجورا، ولكن قنال المياه تعيش فيه بحسب الشرطة حيوانات فتاكة مثل التماسيح والثعابين، وهو ما كان يشكل خطرا إضافيا على حياة السائق.