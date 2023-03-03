نفيٌ أوكراني.. موسكو تتّهم كييف بشنّ هجوم على مدينة روسية حدودية

نفيٌ أوكراني.. موسكو تتّهم كييف بشنّ هجوم على مدينة روسية حدوديةمحادثة
اتّهمت موسكو الخميس كييف بشنّ "هجوم إرهابي" نفّذته مجموعة "نازيين جدد" و"مخرّبين" أوكرانيين تسلّلوا إلى منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا التي سارعت إلى نفي الرواية الروسية واصفة إياها بـ"الاستفزاز المتعمد".
وأكدت السلطات الروسية مقتل مدني وإصابة طفل يبلغ 11 عاماً بجروح بعدما أطلق "مخربون" النار على سيارة في بلدة ليوبتشاني في منطقة بريانسك، الحدودية مع أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن شهود ومسؤولين لم تكشف أسماءهم أن المهاجمين ربّما احتجزوا رهائن.
من جهتها، نفت الرئاسة الأوكرانية الاتهامات الروسية، متحدثة عن "استفزاز متعمد" يهدف إلى تبرير الهجوم العسكري الذي تشنّه موسكو على أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وتعرّضت مناطق روسية عدة لقصف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ليس مألوفاً أن تتحدث السلطات الروسية عن "مخربين".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش الروسي "يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين، أولئك الذين نفذوا هجوماً إرهابياً جديداً اليوم وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على مدنيين"، مضيفاً: "سنسحقهم".
وأعلن الكرملين أن بوتين ألغى رحلة مقررة إلى القوقاز ويتلقى "بشكل متواصل تقارير" حول الوضع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إننا نتحدث عن هجوم إرهابي، واتّخذت تدابير للقضاء على الإرهابيين".
بلينكن من الهند: "العدوان الروسي على أوكرانيا يؤثر على العالم"
قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا ستؤثر على العالم بأكمله، محذرا من مغبة السماح لروسيا بالإفلات من العقاب بسبب ما فعلته في أوكرانيا.
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين
يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة المستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء يتيح إعلان وحدة البلدين في رسالة موجهة إلى موسكو وبكين بعد فترة من التوتر بين الداعمين الرئيسيين لكييف.
وهي ثاني زيارة للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في شباط/فبراير 2022، والهدف منها "إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة" بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.
وهي تأتي بعد فترة من التشنج بين واشنطن وبرلين حول المفاوضات الصعبة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا.
ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرا صحافيا مشتركا ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية، ولو أن بايدن لا يعقد مؤتمرات صحافية بصورة تلقائية عند استقبال قادة أجانب.
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واشنطن تقول إن احتمال توفير الصين أسلحة لروسيا "لا يزال مطروحا"
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن (الصين) اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".
وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "نعتقد أن هذا القرار لن يكون في مصلحة الصين وسمعتها الدولية" مضيفا "عبرنا عن قلقنا للصينيين".
وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.
ونفت بكين بشدة هذه المزاعم التي جاءت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، الصين الخميس إلى عدم إمداد "المعتدي الروسي" بالسلاح، بينما حضت باريس بكين على "الحذر".
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة جديدة لأوكرانيا
تعلن الولايات المتحدة الجمعة عن مساعدة جديدة لأوكرانيا تضم خصوصا ذخيرة، حسبما ذكر البيت الأبيض الخميس دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي "غدا تعلن الولايات المتحدة أحاديا عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة يمتلكها الأوكرانيون"، متحدثا خصوصا عن أنظمة هيمارس الصاروخية.
ولم يشأ كيربي إعطاء مزيد من التفاصيل. ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة للبيت الأبيض يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس.
وعد الغربيون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع توريد أسلحة وذخيرة لتمكين القوات الأوكرانية من صد هجوم جديد للقوات الروسية.