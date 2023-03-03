نفيٌ أوكراني.. موسكو تتّهم كييف بشنّ هجوم على مدينة روسية حدودية

نفيٌ أوكراني.. موسكو تتّهم كييف بشنّ هجوم على مدينة روسية حدوديةمحادثة
اتّهمت موسكو الخميس كييف بشنّ "هجوم إرهابي" نفّذته مجموعة "نازيين جدد" و"مخرّبين" أوكرانيين تسلّلوا إلى منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا التي سارعت إلى نفي الرواية الروسية واصفة إياها بـ"الاستفزاز المتعمد".
وأكدت السلطات الروسية مقتل مدني وإصابة طفل يبلغ 11 عاماً بجروح بعدما أطلق "مخربون" النار على سيارة في بلدة ليوبتشاني في منطقة بريانسك، الحدودية مع أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن شهود ومسؤولين لم تكشف أسماءهم أن المهاجمين ربّما احتجزوا رهائن.
من جهتها، نفت الرئاسة الأوكرانية الاتهامات الروسية، متحدثة عن "استفزاز متعمد" يهدف إلى تبرير الهجوم العسكري الذي تشنّه موسكو على أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وتعرّضت مناطق روسية عدة لقصف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ليس مألوفاً أن تتحدث السلطات الروسية عن "مخربين".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش الروسي "يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين، أولئك الذين نفذوا هجوماً إرهابياً جديداً اليوم وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على مدنيين"، مضيفاً: "سنسحقهم".
وأعلن الكرملين أن بوتين ألغى رحلة مقررة إلى القوقاز ويتلقى "بشكل متواصل تقارير" حول الوضع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إننا نتحدث عن هجوم إرهابي، واتّخذت تدابير للقضاء على الإرهابيين".
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واشنطن تقول إن احتمال توفير الصين أسلحة لروسيا "لا يزال مطروحا"
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن (الصين) اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".
وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "نعتقد أن هذا القرار لن يكون في مصلحة الصين وسمعتها الدولية" مضيفا "عبرنا عن قلقنا للصينيين".
وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.
ونفت بكين بشدة هذه المزاعم التي جاءت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، الصين الخميس إلى عدم إمداد "المعتدي الروسي" بالسلاح، بينما حضت باريس بكين على "الحذر".
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة جديدة لأوكرانيا
تعلن الولايات المتحدة الجمعة عن مساعدة جديدة لأوكرانيا تضم خصوصا ذخيرة، حسبما ذكر البيت الأبيض الخميس دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي "غدا تعلن الولايات المتحدة أحاديا عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة يمتلكها الأوكرانيون"، متحدثا خصوصا عن أنظمة هيمارس الصاروخية.
ولم يشأ كيربي إعطاء مزيد من التفاصيل. ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة للبيت الأبيض يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس.
وعد الغربيون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع توريد أسلحة وذخيرة لتمكين القوات الأوكرانية من صد هجوم جديد للقوات الروسية.