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العالم
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الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي

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بقلم:  يورونيوز
سيارة تابعة للصليب الأحمر في مالي
سيارة تابعة للصليب الأحمر في مالي   -  حقوق النشر  @CICR_Mali

أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض اثنين من موظفيه للخطف السبت في شمال البلاد.

وقال الفرع "نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال"، مضيفا أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما وهي "منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة".

وأضاف "نطلب عدم القيام بتكهنات بشأن هذا الحادث حتى لا نعرقل حله".

تشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة.

العنف وخطف الأجانب والماليين أمر شائع، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.

في شباط/فبراير الفائت، أُطلق سراح طبيب من منظمة الصحة العالمية كان قد اختُطف في مالي أواخر كانون الثاني/يناير.

المصادر الإضافية • أ ف ب