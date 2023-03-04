الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي

أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض اثنين من موظفيه للخطف السبت في شمال البلاد.

وقال الفرع "نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال"، مضيفا أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما وهي "منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة".

وأضاف "نطلب عدم القيام بتكهنات بشأن هذا الحادث حتى لا نعرقل حله".

تشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة.

العنف وخطف الأجانب والماليين أمر شائع، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.

في شباط/فبراير الفائت، أُطلق سراح طبيب من منظمة الصحة العالمية كان قد اختُطف في مالي أواخر كانون الثاني/يناير.