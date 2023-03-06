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إيران

فيديو: مظاهرة في طهران احتجاجا على حوادث تسميم التلميذات

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بقلم:  يورونيوز
مواطنون يتظاهرون أمام إحدى مباني وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجا على حوادث تسميم التلميذات في مدراس إيرانية
مواطنون يتظاهرون أمام إحدى مباني وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجا على حوادث تسميم التلميذات في مدراس إيرانية   -  حقوق النشر  AFP

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من داخل مستشفى في مدينة عبدان الإيرانية، حيث تتلقى فتيات العلاج الطبي، بعد تعرضهن لحوادث تسمم غامضة، وقعت في الآونة الأخيرة في عشرات المدارس الإيرانية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرت يوم الخامس من آذار / مارس موظفين طبيين، وهم يقدمون العناية الطبية للفتيات المتسممات، وبجانبهم أهالي الفتيات داخل أحد المستشفيات في مدينة عبدان، الواقعة وسط جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع العراق.

كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر محتجين غاضبين أمام إحدى المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم الإيرانية في طهران. وسمعت شعارات منددة بحوادث التسميم التي تعرضت لها التلميذات، وهتف المتظاهرون، موجهين الكلام للسلطات الإيرانية على ما يبدو: "كونوا خائفين!"، و "نقف كلنا مع بعضنا البعض".

المصادر الإضافية • أ ف ب