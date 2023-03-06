خامنئي يقول إن تسميم تلميذات المدارس في إيران جريمة لا تغتفر

وصف المرشد الأعلى علي خامنئي يوم الإثنين تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه "جريمة لا تغتفر" وسط انتشار لوقائع يُشتبه بأنها ناجمة عن تسميم في أنحاء مختلفة من البلاد ونقل مئات الفتيات للمستشفى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر.. تجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة".

وعانت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة من نوبات "تسمّم خفيف" منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين.

وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وامتدت الهجمات، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة قم بوسط إيران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 إقليماً في إيران. ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.