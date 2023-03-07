زيلينسكي يأمر بإرسل تعزيزات إضافية إلى بخموت وبكين تشيد بعلاقتها الاستراتيجية مع موسكو

زيلينسكي يأمر بإرسل تعزيزات إضافية إلى بخموت وبكين تشيد بعلاقتها الاستراتيجية مع موسكومحادثة
أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي الإثنين الجيش بإرسال تعزيزات للدفاع عن بخموت في شرق البلاد حيث تحتدم المعارك، نافياً التكهنات بشأن انسحاب قواته أمام الجيش الروسي الذي يحاول منذ تسعة اشهر محاصرة هذه المدينة.
ونفى مسؤولون أوكرانيون ما يُشاع عن قرب انسحاب قواتهم من بخموت، مؤكّدين أنّ الدفاع عن المدينة شكّل "نجاحاً استراتيجياً" من خلال تعبئة وإضعاف القوات الهجومية الروسية التي تكبدت خسائر فادحة دون أن تحقق اي مكسب حاسم.
ومساء الإثنين أعلن زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية أنّه أبلغ رئيس الأركان بوجوب إرسال تعزيزات للقوات التي تدافع عن بخموت، مجدّداً التأكيد على "عدم التخلّي عن أيّ جزء من أوكرانيا" لروسيا.
وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزاً للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الجانبين.
وتقدّمت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في شمال وجنوب المدينة، وقطعت ثلاثة من طرق الإمداد الأربعة للقوات الأوكرانية، ولم يتبقّ سوى منفذ واحد هو الطريق المؤدّي إلى الغرب باتجاه تشاسيف.
روسيا تسيطر على 40 بالمئة من بخموت والمدينة أصبحت استراتيجية للجيش الأوكراني لهذه الأسباب
أظهرت خرائط نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن روسيا تسيطر على نحو 40 بالمئة من مدينة بخموت التي يدور فيها قتال عنيف ودموي منذ شهر آب-أغسطس.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمر الجيش أمس الإثنين بتعزيز الانتشار العسكري في المدينة للدفاع عنها. جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن "انسحاب محدود" تجريه القوات الأوكرانية من المدينة بعد تطويقها من قوات مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
ورغم أن المدينة لا تتسم بأهمية استراتيجية كبرى، يرى مراقبون أن الجيش الأوكراني يدافع عنها لإبطاء التقدم الروسي وتكبيد الجيش الروسي خسائر كبيرة تمنعه من شنّ هجوم أوسع في المستقبل.
إضافة إلى ذلك، إن إطالة أمد معركة بخموت من شأنه أن يساعد القيادة الأوكرانية في التحضير لهجوم مضاد خلال أشهر [الأرجح في الربيع المقبل] قد يتزامن مع وصول المساعدات العسكرية الغربية الثقيلة، خصوصاً الدبابات.
ووصف أحد قادة الجيش الأوكراني الكبار الوضع في المدينة بـ"الجحيم على الأرض".
ويقول المعهد الأمريكي إن قرار الدفاع عن بخموت يجبر الجيش الروسي على "التورط في حرب مكلفة ودموية" وإن المدينة أصبح لها بعدُ استراتيجي من هذه الزاوية تحديداً.
وأشار المعهد إلى أن مجموعة فاغنر دفعت بقوات النخبة لديها إلى ساحة المعركة، وتدعمها قوات من كتيبة الإنزال الجوي في الجيش الروسي [VDV].
في أول ظهور إعلامي له كوزير للخارجية، حدّد تشين غانغ أجندة السياسة الخارجية للصين للسنوات المقبلة، وقدم الصين وعلاقتها مع روسيا "كمنارة للقوة والاستقرار، والولايات المتحدة وحلفاءها كمصدر للتوتر والصراع".
يظهر في الشريط مدفع ذاتي النقل من طراز "غياتسينت-إس" سوفياتي الصنع. وتقول وزارة الدفاع إنه كان يستهدف القوات الأوكرانية في الدونباس، من دون تحديد موقعه.
أهمية الدفاع عن بخموت والتحضير لهجوم مضاد
يواصل الأوكرانيون الدفاع بشراسة عن بخموت التي زارها الرئيس زيلينسكي في كانون الأول/ديسمبر وتعهد بالصمود "لأطول فترة ممكنة" رغم المخاوف من أن تحاصرها قوات مجموعة فاغنر والجيش الروسي بشكل شبه كامل.
وبينما يشكك بعض المحللين في جدوى تمسك الأوكرانيين بهذه المدينة المدمرة، قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب في مذكرة إن الدفاع عن بخموت لا يزال "منطقياً من الناحية الاستراتيجية" لأن هذه العملية "تواصل استنفاد القوات والمعدات الروسية".
وعلى حد قول مستشار الرئاسة الأوكرانية فإن "الدفاع عن بخموت حقق أهدافه" من خلال استنزاف القوات الروسية لإعطاء الوقت للجيش الأوكراني لتدريب "آلاف الجنود للتحضير لهجوم مضاد".
وبهذا المعنى مهما حصل، فإن الدفاع عن بخموت "سيشكل نجاحاً استراتيجياً كبيراً" للجانب الأوكراني بحسب بودولياك.
وذهب مسؤول أوكراني طلب عدم الكشف عن هويته أبعد من ذلك قائلاً "بالنظر إلى المواقع الحالية لمدافعينا قرب بخموت من المستحيل محاصرة المدينة".
في الجانب الروسي قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المسلحة التي هي في الخطوط الأمامية للجبهة في هذه المعركة في رسالة عبر الفيديو "الجيش الأوكراني سيحارب من أجل المدينة حتى النهاية".
أوكرانيا ستستمر بالدفاع عن بخموت ولا حديث عن انسحاب حالياً [مكتب الرئاسة]
قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن الرئيس ناقش الوضع في مدينة بخموت المحاصرة مع كبار القادة العسكريين.
بحسب البيان، دعم اثنان من كبار الجنرالات مواصلة الدفاع عن المدينة الشرقية ضد القوات الروسية.
وقال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة، وأوليكساندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إنهما يؤيدان "مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز المواقع [الأوكرانية] في بخموت"، كما جاء في بيان بشأن موقعها على الإنترنت.
سقوط بخموت لا يعني أن روسيا نجحت في تغيير مسار الحرب [وزير الدفاع الأمريكي]
قال وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستن اليوم، الإثنين، إن سقوط مدينة بخموت وسيطرة القوات الروسية عليها يشكل مكسباً رمزياً وهو لا يعني أن موسكو نجحت بالضرورة في تغيير مجريات الحرب.
وقال أوستن للصحفيين أثناء زيارته الأردن "أعتقد أنها ذات قيمة رمزية أكثر من كونها قيمة استراتيجية وتشغيلية" ، مضيفاً أنه لا يريد تقديم توقعات حول ما إذا كانت القوات الروسية ستستولي حقاً على بخموت ولا عن موعد ذلك في حال حصل.
انتهاء الإنذارات من ضربات جوية التي أعلنتها السلطات الأوكرانية في وقت سابق الإثنين
شويغو في ماريوبول
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لتفقّد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول في منطقة دونباس، حسبما أفاد الجيش الروسي في بيان الإثنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي السبت إجراء عملية تفتيش بقيادة شويغو في "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين تشتدّ المعركة للسيطرة على مدينة باخموت.
وقال البيان، الذي لم يحدّد موعد هذه الزيارة، "في إطار رحلة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة" تفقّد شويغو مواقع البنية التحتية التي أعيد بناؤها وكذلك ورش بناء جديدة في ماريوبول.
وأضاف البيان أنّ شويغو زار في ماريوبول مركزاً طبياً، ومركزاً للإغاثة وحيّاً سكنيّاً جديداً يضم اثني عشر مبنى، مشيراً إلى أن تقريراً قُدّم للوزير بشأن إنشاء مدارس في هذه المدينة الساحلية، التي حوصرت لعدّة أشهر قبل أن تسقط في أيار/مايو الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقريرًا آخر قُدّم لشويغو بشأن بناء قناة مائية رئيسية من المفترض أن تربط "جمهورية دونيتسك الشعبية" الواقعة في شرق أوكرانيا بمنطقة روستوف الروسية.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه معارك عنيفة للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك، والتي ترتدي أهمية استراتيجية محدودة لكنها تحوّلت إلى رمز إذ كان المعسكرَان يتواجهان فيها منذ أشهر.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، قام شويغو بزيارتين من هذا النوع إلى منطقة "العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا.
أشار ترامب إلى أن هناك "انسجاماً كبيراً" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الأخير سيستمع إليه.
إنذار من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا
Air raid sirens all across Ukraine pic.twitter.com/1VEXZRGjBh— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 6, 2023