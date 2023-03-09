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مقتل حاكم ولاية بلخ المعين من طالبان في انفجار بشمال أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز
موقع انفجار في مقاطعة هرات، أفغانستان، الجمعة ، 2 سبتمبر 2022
موقع انفجار في مقاطعة هرات، أفغانستان، الجمعة ، 2 سبتمبر 2022   -  حقوق النشر  صورة

قُتل حاكم ولاية بلخ المعين من طالبان في انفجار وقع في مكتبه الخميس على ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ آصف وزيري لوكالة فرانس برس إن "شخصين، أحدهما محمد داوود مزامل حاكم بلخ، قتلا في انفجار هذا الصباح" مضيفا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.

ومزامل أحد كبار مسؤولي طالبان الذين يُقتلون في مثل هذه الظروف منذ عودة الجماعة إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.

وتمّ تعيينه في البداية محافظاً لولاية ننغرهار الشرقية حيث قاد المعارك ضدّ جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينتقل إلى بلخ العام الماضي.

المصادر الإضافية • أ ف ب