أوكرانيا تطالب المجر باعتذار رسمي بسبب وشاح أوربان

قالت أوكرانيا الثلاثاء إنها ستستدعي السفير المجري إلى كييف بعدما ظهر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، مرتديا وشاحاً عليه خريطة "المجر الكبرى" التي تضمّ مناطق من أوكرانيا حالياً.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن وشاح أوربان يسوّق لـ"أفكار رجعية لا تسهم في تعزيز العلاقات الأوكرانية-المجرية، ولا تتوافق مع مبادئ السياسة الأوروبية"، مضيفاً أن كييف تنتظر اعتذاراً رسمياً من الجانب المجري.

وكانت العلاقات بين الطرفين قد ساءت منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير حيث حافظ أوربان، القومي المتشدد والشعبوي، على علاقات قوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الحرب.

وانهارت المجر الكبرى بعد الخسارة التي منيت بها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وكان أوربان نشر شريط فيديو له عبر إنستغرام خلال لقائه بلاعب كرة القدم المجري بالاج دجودجاك، وظهر رئيس الوزراء بالوشاح المثير للجدل، الذي يضم أراضٍ من رومانيا وكرواتيا وسلوفاكيا وصربيا والنمسا، إضافة إلى الأراضي الأوكرانية.

من جهتها عبّرت وزارة الخارجية الرومانية عن "رفضها الشديد" لما قام به أوربان، مبلغة السفير المجري في بوخارست بذلك. وقالت الخارجية إن أي "إجراء رجعي، بمعزل عن الشكل الذي يتخذه، مرفوض، وهو يعارض الواقع الحالي والتعهدات التي اتخذتها كل من رومانيا والمجر بطريقة مشتركة من أجل بناء العلاقات الثنائية".

وفي ردّ ساخر، قال مسؤول في وزارة الخارجية النمساوية لموقع بوليتيكو إن مملكة المجر (المجر الكبرى) انهارت منذ نحو مئة عامٍ، مضيفاً أن إدارته "ستبلغ الجيران المجريين بهذا التطور في أقرب فرصة ممكنة".