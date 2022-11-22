أربعة أشخاص في الجبل الأسود وصربيا لقوا حتفهم، اليوم الاثنين، جراء الفيضانات العارمة التى تجتاح مناطق غرب البلقان، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية في كلا البلدين.

وأوضحت السلطات في الجبل الأسود أن امرأة وطفليها قضوا غرقاً حين سقطت السيارة التي كانت تقودها من على جسر زيتا بالقرب من بودغوريتشا، وتم انتشال جثثهم.

أما في صربيا، فذكرت السلطات أن طفلاً يبلغ من العمر عامين قضى جراء فيضان الأنهار، في منطقتي نوفى بازار وتوتين فى جنوب غرب البلاد.

ويجدر بالذكر أن منطقة غرب البلقان تتعرض بشكل دورى إلى فيضانات جراء هطول الأمطار الغزيرة، ولعل أشد أزمة فيضانات تعرضت لها المنطقة خلال العقد الماضي، كان في العام 2014، حين قُتل عشرات الأشخاص.